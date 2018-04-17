大商所修改強行平倉時間

大連商品交易所4月17日發布通知，對《大連商品交易所期權交易管理辦法》、《有關監管标準及處理程序》等規則中的強行平倉時間相關規定進行了修改。

根據通知，大商所將于4月19日起正式實施相關規則。屆時，交易所強行平倉時間將從現行的第二節交易開市延後到下午的第三節交易開市，在此之前由會員單位自行強平。對于會員資金不足導緻的強行平倉，交易所判斷結算準備金是否小于0的時間由現行的10：15分延後至13：00。

據記者了解，大商所強行平倉時間的相關修改主要目的是為了給交易者留出更充足的時間處理資金和持倉。與此同時，在鐵礦石期貨國際化落地後，考慮到境外交易者可能與中國存在時差以及資金劃轉流程，大商所适當延後判斷會員資金是否補足的時間和強行平倉執行時間，也將使境外交易者處理資金和持倉的時間更為充裕。

大商所相關負責人表示，随着中國期貨市場發展和交易所一線監管能力的提高，大商所將不斷完善相關風控制度，推進相關規則和制度适應國際化進程。

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