聯合能源(00467-HK)完成收購巴基斯坦一石油勘探及開采公司

聯合能源集團(00467-HK)公布，有關收購ASIA RESOURCES OIL LIMITED 已于2018年4月17日達成。

據悉，2017年10月24日，該公司全資附屬公司KNGS Exploration and Development Limited擬6363.77萬美元收購ASIA RESOURCES OIL LIMITED 全部已發行股本，當中5600萬美元為附屬授予AROL定期貸款融資，作為償付尚未償還之特許權負債。同時，還向擁有若幹參與權及收購目标公司繳足股本中股份之期權的X-Petroleum及其個人代表支付了1209.3萬美元解除費用。

ASIA RESOURCES OIL LIMITED 已于巴基斯坦訂立相關石油勘探牌照及石油特許權協議，并持有位于巴基斯坦 Gambat South、Kotri North 及 Naushahro Firoz 三幅特許權區塊之勘探牌照及特許權協議若幹開采權益。 截至2017年6月30日止年度，目标公司虧損淨額分别為583.47萬美元及 350萬美元。

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