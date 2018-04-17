【顧德投顧】關鍵K之王 藍登耀 盤後分析

(6141 柏承) 正式翻倍，波段大漲 ( 1 0 6 % ) 囉。

在大陸軍演的壓力之下，台股今天開高走低，終場下跌 144 點，以 10810 點做收，量能為 1524 億元。

重點持股報告。

<(6141 柏承) 今天再創新高，波段大漲 ( 1 0 6 % ) 囉。 >

(5425 台半、3265 台星科) 續抱。

(9941 裕融、5536 聖暉) 續抱。

(4174 浩鼎) 先前已獲利出脫一半持股，但另一半遲遲沒有表現，今天出清收回現金。

(2375 智寶) 今天全數獲利出清啦，雖然沒有賣在最高點，不過持續有獲利讓會員們入袋，還是蠻幸福的。

(5483 中美晶) 短短幾天 (美晶姐) 從百元左右，一路華麗的上漲至 140.5 元，我們雖然沒有賣在最高點，但我們今天全數獲利出清，也是有不錯的利潤價差唷，一樣非常非常感恩。

(6613 朋億) 先前已獲利出脫一半持股，另一半獲利中續抱即可。

(6141 柏承) 今天盤勢不好，但是我們的 (木白柏) 依舊勇猛，股價持續創新高，從老師帶領會員們 2/21 進場，並一路續抱至今以來，柏承波段已經大漲 ( 1 0 6 % ) 囉。太棒了獲利真的蠻驚人的，感謝老天的疼愛，也恭喜會員們囉。

<跟著關鍵 K、只賺甜蜜期、操作紀律化、獲利自然來。>

避開弱勢股，堅持只做進入 (甜蜜期) 的強勢股。該買就買、該賣就賣、該抱的抱，維持資金靈活。

跟緊關鍵 K 系統，自然能避開風險、又能創造獲利。未來我們繼續向前，持續創造亮麗績效。

(今日多方關鍵 K 系統股票: 6141 柏承、9941 裕融、5425 台半、6613 朋億、3265 台星科、5536 聖暉。)

以上資料由 藍登耀老師 + 關鍵 K 團隊共同彙整。

(以上資料僅供參考，投資人應獨立判斷審慎評估並自負投資風險)