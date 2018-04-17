【亞洲投顧】劉良梅盤後分析

◆盤勢分析

長黑Ｋ作收，半年線、110800 整數關卡險失守！

今日台股開盤開在平盤附近，最高來到 10965，便往下做急殺，除了失守 10900 整數心理關卡，還跌破十日線、月線、季線，並往半年線做回測，盤中並一度失守 10800 整數關卡，走向一個開平走低的格局，終場以暴跌逾百點點作收，收了一根帶上、下影線的長黑 K，而今日震幅有 166 點之多，而目前短線上五日線、十日線及季線呈現糾結的格局，上檔有五日線、十日線、月線、季線的壓力，而下檔有半年線及年線的支撐，而從量能的角度來看，今日量能 1524，較昨日而言有明顯的成長，顯示投資人恐慌性賣壓形成；近期台股受美股變動的影響較大，巨烈震盪成為常態，未來幾日仍需持續觀察美股的動態，不確定性明顯提高；近期台股的震幅顯著提高，不確定性拉升，投資人更應審慎小心；行情弱時有漲的個股、行情強時亦有跌的個股，未來應留意個股的多、空趨勢來做選股，而非隨大盤的起落而追高殺低，另操作上無論作多或作空，皆應嚴設防守點，以免震盪劇烈的行情當中蒙受大賠的遺憾！

今日盤面焦點:

盤面上，受惠 3 月被動元件需求強勁，利基產品出貨成長，今日被動元件族群持續上攻，華新科 (2492) 、蜜望實 (8043)、日電貿 (3090) 表現搶眼，昨日創高的國巨 (2327) 今日稍事休息，持穩盤上。亞光 (3019) 受惠車載鏡頭出貨穩定攀升，今年車用鏡頭占營收比重可望逾 10%，預估今年整體營運有望優於去年，盤中股價突破半年線及 110 元關卡，衝出近 4.3 萬張成交量。美系外資將今年蘋果營收占比超過 7 成的觸控面板廠 TPK-KY 宸鴻 (3673) 評等，從「買進」連降 2 級至「賣出」，目標價從 118 元腰斬到 60 元，宸鴻今日股價重挫逾 9%，5 日線、月線均告失，收在 71 元。面板雙虎之一群創 (3481) 無預警宣布不舉辦線上法說會，但仍會提供書面資料給法人、媒體，引發展望不佳疑慮，衝擊今日面板族群走弱，包括彩晶 ( 6116) 、 友達 (2409) 、華映 (2475) 皆墨，也成為大盤拖油瓶之一。日矽併今日為合併前的最後交易日，明起日月光 (2311) 與矽品 (2325) 將同步下市，兩家合組的日月光投資控股 (3711) 公司 4 月 30 日重新掛牌上市，今日日月光股價收低約 2%，矽品則是持平作收。