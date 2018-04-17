【港股解碼】創維數碼，多板塊發力，業績穩步增長

于我們每個人，每一個家庭而言，創維數碼（00751.HK）的産品都不會陌生。大到電視、空調、冰箱、洗衣機，小到數字機頂盒、顯示器件、安防監視器、網絡通訊、3C數碼、LED照明産品，創維産品早已深入我們生活的邊邊角角，並因爲高品質受到贊譽。

創維數碼股價走勢

剛剛過去的2018年一季度，在春節等重要節日的推動下，創維再創佳績,扣非淨利潤同期增長超300%。

創維數碼一季度業績暴增

創維數碼成立于2002年，主營業務爲數字電視智能終端及軟件系統與平台的研發、制造、銷售及運營與服務，主要面向運營商（國內廣電、國內三大通信、全球海外等）以及國內B2C與海外B2B2C的零售市場；同時，全面進入智能接入網終端及家庭互聯、物聯網終端産品。該公司在數字智能終端方面有較爲完整的産品、系統、平台系列並實施運營與服務，主要數字智能網絡機頂盒包括：DVB有線高清雙向、互動、4K、智能、OTT，IPTV、IPTV+OTT，互聯網OTT、智能互聯融合型，數字衛星、數字地面、直播衛星等；主要智能網絡接入終端及家庭互聯、物聯網終端包括：智能網關、ONU、EPON、GPON、CableModem、WiFi路由、CATV光機、EOC、C-Docsis等産品。

2018年1-3月，創維公司實現營業總收入18.35億元（人民幣，下同），同比增長11.24%；實現歸屬于上市公司股東的淨利潤爲6745.38萬元，同比增長119.01%；實現扣非淨利潤6288.5萬元，同比增長309.07%；基本每股收益0.0652元。

過去的2017年，創維數碼亦收獲不錯的業績，公司銷售數量、市場覆蓋率、市場占有率均實現較大幅度增長，公司的競爭力及規模優勢進一步增強，年度實現營業收入725,480.56萬元，同比增長22.40%。

2017年，創維數碼業績持續爆發

2017年，創維數碼抓住廣電運營商升級數字智能盒子的契機，也基于公司十多年數字智能盒子、Cable Modem、WiFi路由等智能終端的廣泛自主研發、技術與經驗積累，中標貴州、江蘇、甘肅、雲南、重慶、廣東等24個省、地市級廣電項目，正式進軍廣電運營商的智能接入網終端廠商序列，使得報告期內國內廣電運營商市場實現營業收入16.21億，同比增長21.21%，2017年國內廣電有線數字電視盒子市場占有率達到33.81%，其中數字高清智能盒子持續增長，銷量同比增長352.5%，整體國內廣電數字電視盒子市場連續十年占有率居第一。

三大通訊運營商市場，公司基于自主研發與技術投入，增加産品差異性、加強智能接入終端的設計及加大市場布局，也基于IPTV、IPTV+OTT、OTT、PON、智能網關、WiFi路由等智能終端産品，在運營商集團總公司集采中標，並落地省份。報告期內三大通訊運營商市場實現營業收入11.24億，同比增長75.24%，成爲國內通信運營商固網行業智能終端第一提供商。

汽車電子市場，公司轉型于汽車前裝廠家的智能中控系統、行車記錄儀系統、數字液晶儀表系統等。報告期內分別于杭州長江新能源、北京現代、北汽銀翔、江鈴汽車、長安鈴木等實現銷售供貨，營業收入實現9,002.65萬元，同比增長196.25%。報告期內獲東風雷諾前裝DVR項目的供應商代碼，建立了行業標准化實驗室及符合前裝車廠産品制造的智能化車間，公司針對其他國內自主品牌車廠及合資品牌車廠的前裝項目從産品開發、商務進程等也正不斷突破中。

智能制造業務，液晶器件顯示智能制造業務實現營業收入10.20億，同比增長62.3%。報告期內公司中小尺寸LCD顯示屏、OLED顯示屏、電子紙等業務在三星、LGE、中興、努比亞、聞泰、中諾等客戶實現銷售，憑借優秀的智能制造品質及快速的供貨響應，成爲中國國內首家韓國LGE的LED燈條合格供應商，並獲台灣冠捷全球供應資質認證。以國內外知名手機品牌三星、OPPO等爲主要戰略客戶，爲其提供移動通信手機SMT及整機的智能制造業務，産品涉及高端智能手機、中端功能手機及藍牙耳機等。報告期內公司也積極拓展其他可穿戴顯示、工控顯示、車載顯示、廣告屏等新型智能顯示業務。

增值服務與運營業務，通過與視頻網站合作，優化海外網絡、自建Wi-Fi網絡等措施，報告期內公司收入同比增長176%。

■作者：董虹

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