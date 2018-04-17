經濟前景看好 英鎊漲至脫歐後最高水準

英鎊週二在國際貨幣市場上出現強勁買盤，創下自 2016 年 6 月脫歐公投以來的最高水平。

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倫敦時間上午 9 點，英鎊兌美元上漲 0.2% 達 1.4363，創下自 1 月以來最高點。

2018 年開年迄今，英鎊已上漲 6%，成為 G-10 經濟體中表現最佳的貨幣。

在公投結果出來後，英鎊貶值超過 10%，因為市場對英國人的脫歐決定大感意外，此後，英國經濟前景的不確定性讓英鎊走勢顛簸。

儘管英鎊仍然低於公投前水平，但 2018 年的開始顯示出一些動力。由於市場預期英國央行（BOE）將因應經濟表現優於預期而升息，英鎊近日走勢增強。此外，英國與歐盟達成協議，在正式脫離歐盟之前，有 21 個月的過渡時期。

Rabobank 分析師週一表示，「今年迄今，英鎊是 G10 貨幣中表現最好的，但對這樣樂觀的前請來說，還是有一些明顯的事項要留意。」

「有跡象顯示，英國第一季經濟動力流失，這可能對 BOE 鷹派做法設下屏障，同時脫歐貿易談判可能很艱巨。」

經濟學家預計，英國 2018 年第一季度國內生產總值（GDP）數字略有下降，此前 2017 年最後一個季度增長率為 0.4％。這是因為英國在 3 月的惡劣天氣下受到嚴重打擊，這被認為對經濟的每個產業都產生了影響。

同時，市場預期 BOE 今年至少升息一次，許多人預期 5 月就會升息。