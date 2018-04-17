〈每日外資外匯觀點〉英鎊兌美元進一步看漲、歐元仍具吸引力

大華銀行：英鎊兌美元可能進一步上漲

大華銀行上周五力挺英鎊，預期英鎊「有足夠的燃料上漲」，但突破 1.428 的機率不高，上周五英鎊一度來到 1.4296 的高點後，隨即回落，持續上漲的機率並不高，儘管在 1.431 上檔壓力沈重，難以回攻今年以來的高點 1.436，但不排除仍有小漲行情。

短期來看，目前英鎊的漲勢「過度拉升」，為了維持目前的動能，英鎊應該繼續快速上漲，因為技術面處於超買水平的盤整將導致漲勢迅速減弱。

總體來說，大華銀行預期英鎊將維持 1.4145 價位，若跌破則意味著短期頭部浮現。

英鎊兌美元 15 分鐘 K 線。

豐業銀行：歐元兌美元仍具吸引力

根據彭博經濟學家的調查顯示，今年歐元區經濟成長預估為 2.3％，較之前的預測下調 0.1 個百分點，並且是一年多來首次下調。

豐業銀行表示，調查顯示歐元區的經濟輪廓幾乎沒有變化，換言之，今年和明年的通膨率為 1.5％，歐洲央行的目標有所減弱，而歐洲央行利率政策直到 2019 年才改變。

豐業銀行重申，歐元對於仍然處於歐元區曝光不足的國際資產配置者而言很有吸引力，而持續積極的國際收支狀況表明歐元長期緩漲的前景。

歐元兌美元日線圖。

道明：川普控中國玩貨幣貶值遊戲並非好現象

美國總統川普在推文中指責中國玩貨幣貶值遊戲，道明駐紐約的新興市場策略分析師 Sacha Tihanyi 表示，此舉讓美中之間重回一個月前貿易衝突升級時緊張情勢，並非是好現象。

美元指數周一在川普推文後，跌幅擴大；離岸人民幣周二早盤則上漲 0.13，美元兌人民幣來到 6.2749 附近。