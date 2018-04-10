〈博鰲論壇台受惠〉擬放寬外資參股汽車業 裕日車：不排除擴大在中國投資

中國國家主席習近平今 (10) 日宣布中國將降稅並擴大開放，其中，除金融業外，製造業下一步要儘快放寬外資參股限制，特別是對汽車業的限制，對此，國內汽車業在中國投資最多的裕隆集團認為，此政策性宣示是正面意義，不過，對於整體車市和轉投資車廠的營運挹注還要再觀察，不排除擴大在中國的投資。

習近平指出，中國製造業目前已基本開放，保留限制的主要是汽車、船舶、飛機等少數行業，現在這些行業已具備開放基礎，下一步是盡快放寬外資股比限制，特別是汽車行業外資限制。

裕隆旗下中華車 (2204-TW) 在中國有轉投資東南汽車和福建奔馳，是獲利的主要來源，中華車認為，實際上中國的管理機制還是很多，目前只是一個政策性的宣示，還要觀察後續中國官方釋出的政策細節而定，內部尚未擬定後續的發展計畫。

而轉投資東風日產的裕日車 (2227-TW) 則表示，過去規定外資對車廠的投資持股頂多近 5 成，若是確定開放細節後，不排除與目前的合作廠商討論擴大合作。

裕日車強調，內部一直有在中國擴大投資並擴大持股的期待。

另外，對於習近平也宣示，今年將相當幅度降低汽車進口關稅，裕日車認為，此不至於衝擊中國國產車的銷量，主要是因為中國車廠仍保有相當大的零組件價格競爭優勢。