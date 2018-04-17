HKE(01726-HK)：首支醫療科技建築股即將登陸港股

隨著估值水平與流動性的持續修復，近年來港股已成為海外上市公司首選的上市平台之一，其中，去年來自新加坡的IPO數量已增至15家。如今四月過半，港股即將迎來今年首個來自新加坡的醫療科技建築股——HKE Holdings(01726-HK)。

醫療科技建築專家

除此之外，作為醫療科技建築企業，公司已與新加坡醫療設備行業的若幹主要從業者建立8至11年的長期業務關系，集團因而能夠以更有利的價格獲得項目。集團分別於2015財年、2016財年、2017財年，以及2017年中截至2017年9月30日止的三個月，獲授70個、58個、71個及28個綜合設計及建築項目。由此，公司整體毛利水平也呈上升趨勢，2015財年、2016財年、2017財年以及截至2017年9月30日止三個月，集團的毛利率分別為約39.8%、 36.8%、43.6%及44.0%，遠優於港股中的建築同業。

業績穩中回升

自2011年至2016年，新加坡醫療相關建築業產值增加，原因主要為新加坡政府積極規劃其醫療設施開發，以滿足日益增長的醫療需求，尤其是醫療中心、醫院及診所的重建項目。根據益普索報告，新加坡醫療相關設施建設的總產值將由2017年的約23億新加坡元增加至2021年的約31億新加坡元，覆合年增長率約為7.8%。

受行業趨好影響，公司近年來財務表現穩中回升，公司2015財年、2016財年及2017財年的擁有人應占凈利潤別為約3.5百萬新加坡元、約 2.7百萬新加坡元及約5.2百萬新加坡元。截至2017年9月30日止三個月的除稅後虧損約為43.9萬新加坡元。對於虧損原因，除了員工成本上漲導致行政開支上升以及上市開支外，公司表示期內部分項目結轉自2017財年，收入已於當年計入，所以未對業績有明顯提升。截至2018財年，公司更多項目處於新項目的初級階段，預期大部分收益將在財年臨近完成時確認。盈利能力方面，公司的ROE、ROA分別為63.5%和49.0%，高於行業平均水平。

遇上「一帶一路」風口

今年是「一帶一路」倡議提出的第五年，亦將帶給沿線各國的實力企業帶來足夠的業務拓展機遇。加上2017年下半年開始新加坡國內經濟的明顯回升，全年GDP增速達到3.5%，創下自2014年以來最大增幅。新加坡政府也開始側重發展重大基礎設施、醫療及住宅建築活動，據益普索預計，新加坡建築業產值將自2017年約366億新加坡元增至2021年約445億新加坡元，覆合年增長率約為5.0%。受益於國內宏觀經濟環境與時代風口的雙重提振，HKE有望在今年有更好的表現。

據公司招股書顯示，HKE Holdings Limited此次擬發行2億股，其中10%為公開發售，90%為配售。上市後的市值大約3.6-4.4億港元。據公司2017財年後9個月至2018財年前3個月的凈利潤一共為321.3萬新加坡元，加上之前扣去的上市費用，調整後凈利潤為501.2萬新加坡元，公司的靜態PE為12-15倍，遠低於行業平均水平。公司於4月18日開始在主板掛牌上市後，將成為港股中首個醫療科技建築股，也有望因標的稀缺性享受估值溢價，投資者可保持關注。

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