統計局：中美貿易摩擦難不倒中國經濟

國家統計局國民經濟綜合統計司司長、新聞發言人邢志宏17日在國新辦新聞發布會上表示，中美貿易摩擦難不倒中國經濟，更改變不了中國經濟持續健康發展的良好態勢。

他進一步分析說，中國經濟韌性好，調整适應能力強，通過供給側結構改革，通過創新驅動，經濟結構發生了重大的變化。特别是黨的十八大以來，經濟增長從主要依靠工業帶動轉向工業和服務業共同拉動，從主要依靠投資轉向投資和消費共同帶動，從出口大國轉向了出口和進口一起發展。

“這種結構性的變化，大大增強了中國經濟的穩定性和韌性。”他說。

他表示，2008年至2017年，中國内需對經濟增長的貢獻率達到了105%，通過内需對沖了外需減弱的影響。特别是國際金融危機對中國沖擊最嚴重的2009年，中國内需對經濟增長的貢獻率超過了140%。

他說，去年全球經濟出現了整體性的復蘇，應該是外需在回暖，即使在這種情況下，内需對中國經濟增長的貢獻率依然保持90%以上。經濟結構的變化大大增強了中國經濟的穩定性。

來源：中國證券網

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