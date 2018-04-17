親民黨=宋楚瑜年紀不是問題

民進黨派出 71 歲老將、前行政院長蘇貞昌回鍋參選新北市長，引發外界對「老人政治」的熱烈討論，對此，親民黨團總召李鴻鈞接受《NOWnews 今日新聞》訪問時表示，這凸顯新的政治人物，不管在能力、或聲望上，無法超越舊的政治人物，無法獲得百姓的認同，所以年紀不是問題，「能力比年齡還重要」。

李鴻鈞說，先從藍綠兩大黨談起，國民黨在前總統馬英九執政八年下，沒刻意栽培年輕下一代，馬這八年幾乎沒有在做這件事，這也導致國民黨人才凋零，年底縣市長選戰，還被外界說是「回鍋肉連線」。

李鴻鈞指出，對比蔣經國時代，刻意栽培宋楚瑜和馬英九，一個在省政府歷練，一個在法務部歷練，讓他們平常有曝光，進而增加百姓的認知度，所以宋、馬民調高，不是一下子竄出來，都是因為在省府和行政團隊的歷練。

他表示，相對於國民黨，民進黨在栽培人才這塊，確實是好的多，包括地方首長讓林佳龍、鄭文燦等人去拚，其他人則在政府相關部會去歷練，民進黨看起來是有刻意在做這塊。

李鴻鈞說，儘管如此，但這次年底選戰，為什麼還是由蘇貞昌回鍋參選？主要還是蘇貞昌在新北市的民調遠高於中生代的吳秉叡和羅致政，講到政治現實，「選舉是要選贏的」，選民不一定在乎年紀，而是在乎候選人的能力和給人民的信任感，大家當然願意給年輕人機會，但支持者還是會以勝選為基本原則，所以蘇的民調自然會高。

李鴻鈞強調，這也凸顯「新人沒辦法超越過老人」，新的政治人物，不管在能力、或聲望上，無法超越舊的政治人物，無法獲得百姓的認同，所以年紀不是問題，「能力比年齡還重要」。

談到親民黨本身，似乎也是「老人政治」，尤其黨主席宋楚瑜更是「萬年黨主席」，對此，李鴻鈞說，親民黨是小黨， 親民黨就是跟宋楚瑜畫上等號，宋楚瑜是沒有辦法取代的，台聯當年自李登輝抽手後，台聯就泡沫化，親民黨從兩千年到現在還可以存在，其實就是因為宋楚瑜。

李鴻鈞強調，宋楚瑜確實有一定的年紀，但民眾對他還是肯定，像前一陣子有針對政治人物聲望及滿意度的民調，宋楚瑜還排在新北市長朱立倫前面，表示這幾年下來，大家對政治人物不在乎年紀，而是能力的肯定，如果有新政治人物出來，能力可超越舊政治人物，當然即可取代。

李鴻鈞指出，兩千年到現在，親民黨立院黨團可以維持三席，還有看看國民黨團現任總召林德福、南投縣長徐耀昌、花蓮縣長傅崐萁、國民黨立委陳雪生等，以及目前在政治舞台上仍然活躍的周錫瑋和李鴻源，都是親民黨栽培出來的人才，雖然親民黨是小黨，沒有政治資源，但親民黨能存活到現在，就是大家對宋楚瑜能力肯定的最好證明。

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