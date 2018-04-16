投行才是真「血汗工廠」？這封郵件在華爾街被瘋傳

摘要：「考慮到不斷有新員工湧入，大家工作能力又相當接近，我唯一能想到用以區分各位的方法便是看看凌晨時分誰在辦公室裡。」 —— 精品投行 Moelis & Co

你見過凌晨四點的洛杉磯嗎？科比 · 布萊恩特回答：我見過。那麼凌晨兩點的紐約城呢？有一些投行「民工」大概也能給出肯定的答案。

近日，有一封投行內部郵件在金融專業人士組成的線上社群 Wall Street Oasis（WSO）上引發軒然大波。精品投行 Moelis & Co 一名經理在凌晨兩點時發現，許多分析師當時並沒有在辦公室「堅守崗位」，於是便給分析部門所有人群發了一封郵件。

郵件具體內容如下，但為保持機密性，文中數字均被刪去，以「_____」替代：

主題：今晚

致各位團隊成員：

我來到辦公室，只看到以下幾人在座位上：

1._____

2._____

3._____

4._____

5._____

6._____

7._____

8._____

9._____

10._____

11._____

我知道你們所有人都非常努力，並在多個項目中捉襟見肘。考慮到不斷有新員工湧入，大家工作能力又相當接近，我唯一能想到用以區分各位的方法便是看看凌晨時分誰在辦公室裡。我清楚，每個人工作方式都不一樣，所有人或許都在家中設置了擴展塢，但我發現，如果你真的忙不過來，你其實應該待在辦公室裡。原因在於，這裡的網速更快，跟同事（或副總裁）離得更近，你還能獲得企業資源（辦公室服務、彭博終端等等）。

這個方法並不完美，如果任何人有更好的建議，能讓我更準確地判斷各人的能力，在下洗耳恭聽。從好的方面來說，還有一周半就要部門聚餐啦！很期盼跟大家一起解壓！

祝一切都好

MOELIS & COMPANY

在 WSO 上發帖曝光郵件的樓主表示：「對於員工士氣和潛在的未來分析師來說，這封郵件當中的含義顯然很糟糕。我想，關於這家投行是血汗工廠的傳言大概也是真的了。」

不過，在帖下熱評中，卻有人力挺投行：「大兄弟，所有投行都是這樣的啊…… 如果不能習慣，那就換別的行業吧。」

據彭博社援引知情人士消息，郵件流出後，Moelis 聯席總裁 Jeff Raich 在上周的一次會議上提醒該投行高管：新一輪招聘已經開始，大家對年輕的銀行家好一點。

Moelis 相信在職業生涯後期，冉冉升起的新星會比薪資高昂的大神更有生產力，因此一直致力於招收富有進取心的年輕人。知情人士透露，Raich 在會議上承認，公司確實有很多工作要做，並重申公司正在招聘更多初級分析師來分散工作量。

投行巨大的工作負荷並非人人消受得起。歐資投行瑞銀儘管在薪資上對員工慷慨大方，其員工的不滿情緒仍然正在上升。

另外，在此前的一次英國銀行業普查當中，有逾 29% 的「投行民工」稱，自己所從事的職業對身體健康造成了負面影響，超過從事對公業務或零售貸款業務的同事。

『新聞來源／華爾街見聞』