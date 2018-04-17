道德上不適任總統？共和黨護川普：政壇很多人都有類似問題

前美國聯邦調查局長 James Comey 日前痛批，就道德上而言，川普不適任總統一職；對此，共和黨人週二 (17 日) 回應，稱政壇許多人都有「道德上不適任」的問題。

美國廣播公司 (ABC) 日前播出 James Comey 的專訪內容，Comey 在節目中直言，川普說謊成性，還堅稱美國民眾都相信他的謊言；此外，在川普眼中，女性就像「肉」，只是洩欲工具。

Comey 認為，川普作為美國總統，「未能反映屬於美國的價值」，就道德上而言，川普不適任總統一職。

不過，海外共和黨前副主席 Jan Halper-Hayes 週二對 CNBC 表示，「在美國國會當中，很多人都有『道德上不適任』的問題。」

Hayes 稱，「我們設定極高的價值與理想，但有許多人在不認同這些價值和理想的情況下，也成就了不少事情。」

Hayes 問道，我們要的，是理想主義觀點，還是有能力解決問題的政府？

然而，倫敦政治經濟學院研究員 Brian Klaas 對 CNBC 說，總統應該作為「原則與品行的代表人物」。

Klaas 質疑，「你相信川普是『原則與品行的代表人物』嗎？顯然答案是否定的；所以，問題在於，你為何要替他辯護？」