地緣政治危機下如何交易？全球對沖基金幾乎一面倒看多油價

摘要：洲際交易所 ICE 數據顯示，截至 4 月 10 日（上周二）的一周內，對布蘭特原油的投機性凈多頭部位漲至 63.2454 萬手合約，創 2011 年 1 月以來最高。油市交易波動性顯著回歸，創 2 月以來最高。有分析指出，若想對沖投資組合中的中東地緣政治風險，優先的布局類別就是原油。

內有基本面上的全球需求預期強勁，外遇中東地緣政治衝突升溫，全球對沖基金近來幾乎一邊倒地看多油價，特別是對國際布蘭特原油飽含熱情。

周一油價下跌，布蘭特原油期貨在美股午盤前跌 85 美分或 1.2%，跌破 72 美元 / 桶，上周曾觸及 73.09 美元 / 桶的 2014 年 11 月以來最高。美油 WTI 期貨跌 75 美分或 1.1%，跌破 67 美元 / 桶，上周五曾觸及 67.76 美元 / 桶的 2014 年 12 月以來最高。

但洲際交易所 ICE 數據顯示，截至 4 月 10 日（上周二）的一周內，對布蘭特原油的投機性凈多頭部位漲至 63.2454 萬手合約，創 2011 年 1 月以來最高；其中，多頭部位增加 3.5% 至 66.5130 萬手合約，空頭部位也漲 5.9% 至 3.2676 萬手合約。油市交易波動性也顯著回歸，創 2 月以來最高。

在過去 10 個月裡，全球的對沖基金經理有 9 個月都在增持原油多頭部位，令其總量接近 6.4 億桶原油。財經媒體 CNBC 解釋稱，這是由於油價於去年底進入現貨升水局面，即月期貨價格持續高於遠月期貨價格，令持有期貨或期權的看漲部位更為有利可圖。

法國巴黎銀行大宗商品策略全球主管 Harry Tchilinguirian 表示，周一油價下跌存在獲利了結的因素，在外交和實際軍事行動層面，敘利亞局勢都暫時沒有升級，令市場鬆了一口氣。但在宏觀資產配置時，若想對沖投資組合中的中東地緣政治風險，優先的布局資產類別就是原油。

Stratas Advisors 首席石油分析師 Ashley Petersen 也認為，波動性上升會令原油板塊的投資者更願意接納風險。一方面，人們相信 OPEC 和俄羅斯一年多的減產行動，已經令原油市場供給面趨緊；另一方面，中東地緣衝突的風險溢價回歸原油定價中，令這個板塊更有吸引力。

巴克萊能源商品研究主管 Michael Cohen 上周表示，敘利亞局勢升級也提高了其他地區的風險發酵可能，包括葉門、沙烏地阿拉伯、伊朗或伊拉克等原油主產區。外加美國或在 5 月退出伊朗限核協議，以及委內瑞拉油產繼續減少，油價年內甚至有重返 100 美元的可能。

光大宏觀張文朗團隊也認為，除了地緣政治風險，金融屬性發作是影響油價的另一隻黑天鵝。判斷原油炒作因素的一個微觀指標，就是油價的現貨與遠期的差價。現貨價格既包含了基本面，也可能包含了其他因素的影響。現貨價格相對於遠期越高，說明市場受非基本面需求影響越多。

有趣的是，相比於對沖基金大規模押注做多布蘭特原油，美油 WTI 的投機性多頭部位漲勢一般。CFTC 數據顯示，截至 4 月 10 日的一周內，WTI 凈多頭部位下跌 1.6%，至 41.7650 萬手合約，其中多頭和空頭部位都有所下滑，對美國汽油和柴油基準合約的凈多頭部位也出現下跌。

對此，Confluence Investment Management 首席市場策略師 Bill O』Grady 的解釋是，美油與布油麵臨的地緣政治風險外部因素不盡相同。與布油相比，美油 WTI 不會直接反映中東戰爭的風險，更多受到國內供求基本面的影響。貝克休斯上周五數據顯示，美國石油企業增加了 7 個原油鑽機，令總數漲至 815 個，創 2015 年 3 月以來最高，也較一年前大漲近 20%。

『新聞來源／華爾街見聞』