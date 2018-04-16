美英法空襲敘利亞為「一次性」攻擊 國際油價走跌

美、英、法聯軍上週六對敘利亞進行空襲，美國防部長馬提斯稱，這波空襲為「一次性」攻擊；市場反應較預期淡定，週一 (16 日) 國際油價走跌。

根據 Investing.com 報導，美東時間週一凌晨 3 點 50 分，西德州中級原油期貨價格下跌 1.01 美元 (1.5%)，至每桶 66.38 美元；布蘭特原油期貨下跌 1.20 美元 (1.7%)，至每桶 71.36 美元。

上週，兩大原油期貨價格，皆創 2017 年 7 月以來最大單週漲幅，西德州中級原油期貨漲約 8.6%，布蘭特原油期貨漲約 8.2%。

美、英、法聯軍上週六對敘利亞進行空襲，報復敘利亞政府軍在大馬士革近郊城鎮 Douma 使用化武攻擊一事。

三國聯軍在 45 分鐘空襲行動中，共發射逾百枚巡弋飛彈；美國防部表示，飛彈皆精準命中目標，未遭攔截。

美國總統川普稱此次行動為「精準攻擊」，並於推特上宣稱，「任務完成」。

敘利亞本身，並非重要產油國，市場所擔憂的，是發生於此地的衝突，可能影響整個中東地區的原油供應。

另一方面，能源服務公司貝克休斯 (Baker Hughes) 上週五發布報告，稱截至 4 月 13 日當週，美國石油鑽井平台增加 7 座，至 815 座，數量創 2015 年 3 月以來新高。

美國原油產量續增，使油價承壓。

其他能源交易方面，汽油期貨下跌 1.3%，至每加侖 2.036 美元；加熱用燃油價格下跌 1.5%，至每加侖 2.068 美元。

天然氣期貨價格上漲 0.7%，至每百萬英熱單位 2.753 美元。