【港股解碼】拉夏貝爾的擴張迷途：如何拯救經營效益？

4月11日夜間，國內知名的大眾女性休閒服裝品牌上海拉夏貝爾（06116-HK）公告宣佈旗下間接全資附屬LaCha Fashion擬與Trendy Pioneer及東方聯合組成財團以總代價5200萬歐元收購法國時尚集團Vivarte旗下一間女裝品牌公司Naf Naf SAS所有權益，LaCha Fashion、Trendy Pioneer及東方聯合分別持有財團40%、30%及30%已發行股本，且三方將以上述比例分別支付代價金額2080萬歐元、1560萬歐元及1560萬歐元。

購法國同業，擴張海外版圖

據悉，Vivarte集團近年深陷債務危機，已出售旗下多個品牌，而拉夏貝爾此次收購的Naf Naf SAS成立於1973年，主要於法國從事銷售女裝產品及配飾，並於多個國家(包括法國、義大利、西班牙及比利時等)擁有合共494個零售點。於2016年8月31日Naf Naf SAS的綜合淨資產、綜合總資產及綜合總負債分別為8290萬歐元、1.269億歐元及4400萬歐元；於2017年8月31日的綜合淨資產、綜合總資產及綜合總負債分別為8230萬歐元、1.233億歐元及4100萬歐元。

拉夏貝爾在公告中表示，收購事項將會拓闊公司的品牌組合，使集團可於歐洲市場擴大市場份額及增強其全球零售網路，從而獲得更大市場份額，亦允許Naf Naf SAS在集團的協助下進入中國市場。

然而從公司提供的資料來看，Naf Naf SAS近兩年的業績表現並不好，其截至2017年8月31日止財年的營業收入2.077億歐元較2016財年輕微下滑0.43%；除稅前淨利潤僅有30萬歐元，且2016財年為虧損860萬歐元；除稅後淨利潤更是只有10萬歐元，2016財年則虧損770萬歐元：

（Naf Naf SAS最近兩年業績表現來源：拉夏貝爾公告原文）

2017年業績不如意，再戳痛點

這是拉夏貝爾自去年於上海證券交易所上市後公佈的首個收購專案。2014年10月拉夏貝爾當先登錄港股主板上市，2017年9月衝擊A股上市亦終獲成功，並成為國內首家A+H上市的服裝公司。此次收購Naf Naf SAS是拉夏貝爾擴張海外版圖下的一步棋，然而眼下的拉夏貝爾也面臨著不大不小的窘境，那就是2017年業績不盡如人意，使得拉夏貝爾再次被戳中“粗放式經營”的痛點。

所謂的“粗放式經營”是指，多年來拉夏貝爾通過近乎瘋狂的門店擴張拉動其收入的增長，但卻難改單店收入下降、毛利率偏低的現狀，經營效益與擴張規模的不匹配是拉夏貝爾目前最大的困境。

今年3月22日，拉夏貝爾公佈了其2017年全年業績，這A股上市後交出的第一份成績單依然很難讓人滿意。去年全年，拉夏貝爾實現營業收入及營業利潤分別為 89.99億元（人民幣，下同）及7.4億元，分別較2016年增長了5.2%及7.4%；但年內公司權益持有人應占淨利潤僅錄得4.99億元，較2016年度下降6.3%。

如下圖所示，至此拉夏貝爾已連續兩年業績呈現增收不增利的尷尬態勢（2017年7月28日起集團財務報表按照中國企業會計準則編制，2016年經重列收入為85.51億元，權益持有人應占淨利潤5.32億元；未經重列按國際財務報告準則編制之2016年收入為102.33億元，權益持有人應占淨利潤5.32億元）。

(注：2014及2015年業績以國際財報準則編制；2016及2017年以中國企業會計準則編制)

零售擴張拉動收入增長

具體來看，拉夏貝爾2017年收入由2016年度的85.51億元增加至89.99億元，增長5.2%，主要由於專賣管道及線上平臺收入的增長所致，而由於傳統百貨銷售管道老化及客流量下降，一直以來對集團收入貢獻比重最大的專櫃收入在去年則下降了11.1%，占比由上年的51.4%降至43.4%，專賣及線上平臺收入比重有所上升：

（拉夏貝爾按零售網點類型劃分收入明細來源：港交所）

當中，專賣收入由2016年32.2億元增加至37.3億元，增長15.9%，主要由於專賣零售網點數目由2016年底的3175個增加至2017年底的3728個。而總體來看，2017年拉夏貝爾零售網路繼續擴張，這也是拉動其收入增長的一個主要原因。2017年末，集團零售網點數目由2016年12月31日的8907 個增至9448個，位於約2783個實體地點：

（拉夏貝爾2017年零售網點分部區域來源：港交所）

同店銷售下滑，毛利率下跌，如何拯救經營效益？

然而，零售網點的擴張、門店數量的增長雖然一定程度上拉動了集團營業收入的增長，卻並沒能提升拉夏貝爾的經營效益。

拉夏貝爾業績公告中直言，市場結構的調整使百貨商場的客流繼續被快速擴張的購物中心和線上平臺所分流，使依賴百貨商場為主要銷售管道的傳統服裝企業的同店銷售增長繼續受該分部客流的影響。儘管集團早已戰略性地降低來自百貨商場收入的比重，但在目前階段來自專櫃的銷售占比仍達43.4%。此外，儘管集團圍繞管道管理以及店鋪運營方面採取了一系列措施，拉夏貝爾全年同店銷售整體相比2016年還是下降了8%。

2016年拉夏貝爾經重列毛利率為64.1%，2017年毛利率則錄得62.5%，同比下跌1.6個百分點；淨利潤率亦由2016年的6.7%跌至6.0%。而2018年，拉夏貝爾為自己設定了兩個運營預算目標，即營業收入預期達到100億元（年增長率11.13%）和營業利潤預期達到8億元（年增長率8.5%）。

從去年的業績表現來看，這兩個指標要實現應該不難，但實現淨利潤的正向增長顯然更為本質，但以拉夏貝爾目前的經營狀況，這一點要實現卻似乎仍很有難度，如何提振經營效益是其目前急需解決的問題。拉夏貝爾將如何衝破這多年瓶頸？但願我們能早日獲得答案。

文\彭小留

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