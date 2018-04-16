【華冠投顧】台股飛彈沒在怕、被動族群漲翻天

鍾騏遠 分析師

儘管大盤受美股影響，持續震盪整理，不過指數仍在橫向整理的路線上，沒出現長黑，自然是好事一件。下周台股月線的扣抵值走入低檔區，有利月線仰角向上，不過，本周的線型必須守住，周三是多空關鍵的表態日。近期主要的利空，除了美英飛彈攻擊敘利亞、中國軍演之外，就是美國對中國可能採取的第二波，關稅貿易調整稅額。而這 1,000 億的關稅項目，本周有可能將公佈細部項目。預期中國將會採取回擊，更多的關稅項目，將可能衝擊美國出口中國的產品。

今天強勢的族群，仍舊是被動元件為主，包括 (2327) 國巨、(2478)大毅、(2492)華新科以及 (3090) 日電貿，股價強勢攻高漲停，短線乖離快速放大，後續量能是否跟上，是續強與否的觀察點。另外，先前的離岸風電族群，近期領跌的個股，今天出現帶量買盤，像是 (1514) 亞力，雖已警示仍一度攻高到漲停，而 (3708) 上緯投控，午盤過後也拉到平盤之上。離岸風電不只是題材而已，後續更是台灣電力的發展主軸，逢拉回都是機會

除了強勢族群上漲之外，月底還有封測族群的好事將發生，也就是 (2311) 日月光和 (2325) 矽品即將合組控股公司上市。今天日月光股價上揚，創下近年來的波段新高，題材是否延續，除了看整體族群的表現之外，也須留意量能是否增加。而族群其它個股的表現，包括車感封測的 (6238) 勝麗、5G 晶圓封測廠 (3265) 台星科，還有美商安華高 (Avago) 的主要代工封測廠等，可多加觀察留意！

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