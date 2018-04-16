【運達投顧】指數震盪加劇 生技結構開始轉多

◆盤勢分析

美國聯軍轟炸敘利亞股今天都受到影響，不過事情發生是在美股盤後所以今晚的美股表現將是決定後續變化的關鍵，但台股本週有台指期的結算所以本周震盪在所難免，但也影響到後續結構上的變化，分析如下：

1. 先從亞洲股市的表現分析，中國股市與恆生指數的表現較弱，上海 A 股連三天的下跌又有回到前波低檔的位置區，恆生指數也破月線，南韓股市季線站不上所以台股也無法獨強，美股若今晚下跌還不至於馬上跌破前低因此美股先以區間視之，台股本週仍維持區間盤局機率大，但技術面上季線若失守弱勢整理會有測半年線的壓力，所以季線是強弱的分水嶺。

2. 近日影響台股強弱最直接的是在匯率，新台幣匯率今天續貶且又創波段新低這對外資的匯損壓力正在擴大中，而外資持股又偏向台灣 50 成分股，台灣 50 近日跌破月季線若半年線失守台股季線一定會跌破，今天人民幣也出現貶值所以亞洲匯率已經有明顯的升多回貶現象，若美元又走強這會有惡性循環的加速外資的匯出，所以就匯率來看台股本週壓力會有加重的風險。

3. 美國目前進入財報公佈的時刻，週五金融股 JP 摩根、花旗銀行、富國銀行等公佈財報不錯但是都出現下跌有利多出盡的味道，接下來電子股也將公佈財報若也出現利多下跌，那麼美股的壓力會更重也會影響到台廠相關的個股，所以電子股不宜在本週有太多的追價動作，有走空風險的股票如下：承啟橘子美律智邦岳豐眾達… 等，盤頭股如：嘉澤嘉聯益京鼎大中新唐譜瑞台積電台燿創意聯亞… 等，這些都是會有很大風險的股票務必避開。

4. 近期國際很多事件至今都還在延續中，美中貿易戰目前還在進行建議以蘋果的股價做為美中貿易戰的領先指標，週五蘋果股價上漲所以貿易戰暫時還不會有太大的影響，但中東事件的領先指標在油價，北海布蘭特原油站上 70 元之後至今愈小不易，若油價不破 70 美元中東事件還有很大的不確定性，但油價的上漲對於油價相關是有利的，美股周五開高走低但太陽能卻開始低檔上漲，所以低檔的太陽能個股可留意輪動的機會。

5. 台股本週上漲會有壓力指數量縮下跌就沒有量價失控的問題，但量縮還是有利個股表現且以不需要大量的生技股會是拉抬的重心，以生技股的結構來看，上週漲多的生技股在週二漲多下殺到跌停，我們當時分析下跌並沒有爆量所以漲多生技股還有機會上漲但時間點會落在本週，今天漲多生技股如科研寶齡富達爾膚等量縮開低後都看到買盤拉抬，可見強勢股並沒有走空，而指標股在中裕浩鼎也都持續站在 5 日線之上，指標股仍在多方生技指數仍有撐，接下來就要注意低檔的生技股會有買盤介入，即將開始要走輪動如盛弘承業醫訊映基亞… 等，在震盪盤局若要掌握坐轎的機會低檔生技股反而是本週可佈局的方向。

※運達投顧 蕭春源分析師

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