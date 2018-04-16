【華冠投顧】劉彥良 盤中解析

國際間實在太多的風風雨雨，就算英美法聯軍周末對敘利亞發動攻擊速戰速決，但美俄關係並未改善，同時還有美中貿易戰的不確定性。此外周三台指期結算和中共台海戰軍演、周四台積電法說、美股超級財報週等等，所以本周台股還是會走震盪整理盤。

對照中國、香港股市的重挫逾 1.5%，今天台股的表現還是相對強勢，穩住大盤的包括漲價題材的被動元件、半導體矽晶圓，另外傳出蘋果五月起將對零件組開始拉貨，不少蘋股其實自上周外資就開始回補庫存，包括 3008 大立光、4943 康控、2313 華通、2367 燿華等。

盤面最弱勢的還是在節目中不斷提醒投資朋友要小心的挖礦族群，指標股 6150 撼訊公告 3 月營收創新高後一路走跌重挫，因為 3 月訂單是之前接的，但後來隨著比特幣的重挫，第二季的訂單狀況已有疑慮，包括近日也傳出比特大陸可能對台積電砍單。

系統整合大廠 2480 敦陽科，今年受惠於中華電信開始佈建全島光纖骨幹傳輸網路（OTN），及封包傳輸網路（PTN）下，3 月營收大爆發，單月營收 6E 年增 79%，此外，中華電信還有市話升級、MOD 升級、銅纜升級等，敦陽科也都有積極爭取承攬。

另外敦陽科是台灣反洗錢的金融服務市佔率第一，幾乎一半以上的金融機構反洗錢服務都是敦陽科提供，今年在受惠金融、電信、交通等系統更新與建置需求增溫下，營收將呈現雙位數成長。

在獲利部分，公司自結 1-2 月稅前獲利 6964 萬元，預估 Q1 每股獲利高達 1.3 元，較去年 Q1 獲利 0.55 元年增 136%，而整年的每股獲利預估將挑戰 5 元，加上今年配息 2.62 元的高殖利率下，股價將會持續創高，各位投資朋友一定要留意這家公司的潛力。

※華冠證券投資顧問股份有限公司 (104) 金管投顧新字第 009 號，本資料僅供參考，投資時應審慎評估