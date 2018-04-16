兒童資安漏洞！谷歌Play商店57%app恐違反兒童個資保護法

不只臉書有個資濫用問題，谷歌（Google）(GOOG-US) 恐怕也難辭其咎。

根據近日調查 Google Play 商店上的 Android app 發現，數千個 app 可能以違反美國隱私法規的方式追蹤兒童網路活動。

一組大學研究人員和電腦科學家使用「Android app 隱私行為自動評估系統」得出結論：Google Play 商店 5855 個設計給家庭用的 app 中，有 28%「取得 Android 授權保護的敏感數據」，而 73%app「透過網路傳送敏感數據」。

雖然調查指出，單純收集該資訊並不見得違反兒童網路隱私保護法（COPPA），但這些 app 都沒有遵循法規要求，取得可驗證的父母同意，因為他們的自動化工具就可以啟動它們。

COPPA 是一項聯邦法律，對收集 13 歲以下兒童的資訊做了限制。

其中最受關注的調查結果是，大約有 256 個 app 收集了地理位置數據，107 個分享了設備所有者的電子郵件地址，另有 10 個 app 分享了電話號碼資訊。

1100 個分享了持久的標籤，這可被用於行為廣告技術，但在 COPPA 法規下，此行為禁用於兒童。2281 個 app 傳送 Android 廣告 ID（即 AAID）和其他資訊，其傳送方式「可能完全」違反 AAID 隱私保護法，也顯然違反 Google 政策。

AAID 是 Google 要求開發人員和 SDK 將其用作唯一的持久性廣告跟踪形式，並允許用戶清除其使用歷史記錄。

該報告指出，其結果顯示，許多 app 可能在 Play Store 政策和法規下輕鬆鑽漏洞。

我們發現，app 明顯無獲同意地違規分享地點或聯絡資訊 (4.8%）、分享個資卻沒有合理的安全措施 (40%)、以被禁止之目的與第三方共享持久標識符（18.8%）、無視或無視旨在保護兒童隱私的契約義務（39.0％）。總體而言，5855 個兒童導向的 app 中，我們認為，約有 57%app 潛在違反 COPPA。

每日湧入 play Store 的 app 數千個，許多 app 可能不會進行人工審核。很可能一些 app 開發人員根本不了解 COPPA 規則，特別是當該 app 適用於不同年齡群眾的狀況。該研究不包括任何 iOS app。

近幾個月，倡議者力促聯邦貿易委員會（FTC）採取行動對抗大公司，主張他們違法針對兒童使用目標性廣告，例如迪士尼和 YouTube。過去，FTC 已與包括 Yelp 在內的公司達成了 COPPA 違規協議，但一如本報告所指，網路上躲避法規以針對兒童使用目標性廣告的現象仍然猖獗。