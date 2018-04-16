普丁：西方若再襲敘利亞 全球局勢將陷混亂

美英法聯軍以化武為由對敘利亞進行襲擊，使西方與俄羅斯之間的矛盾更趨激化。美國駐聯合國大使海莉 (Nikki Haley) 於當地時間 15 日在接受美媒採訪時表示，鑑於俄羅斯盟友敍利亞涉嫌進行化武攻擊，美國將對俄國實施新制裁，目標鎖定向敍國政權提供化武相關設備與其他物資的企業。財長姆努欽 (Steven Mnuchin) 將會在 16 日宣佈新的制裁方案細節。

中新網綜合報導，海莉接受美國哥倫比亞廣播公司 (CBS) 採訪時說，由於俄羅斯繼續支持敘利亞阿薩德政權，美國將於 16 日宣佈擴大對俄羅斯的制裁。她表示，新的制裁案將會針對那些向敘利亞提供技術，「與使用化學武器有關」的公司。

海莉在接受福克斯新聞 (FOX) 採訪時還指出，美國在達成目標前，不會從敘利亞撤軍。海莉列出美國的 3 個目標，即確保不以危及美國利益的任何方式使用化學武器、擊敗「伊斯蘭國」(ISIS) 及取得觀察伊朗作為的有利地點。

俄羅斯外交部發言人紮哈洛娃 (Maria Zakharova) 同一天回應稱，華盛頓的最新制裁案是毫無事實依據支持的。她說：「現在他們懲罰我們，就只是因為國際局勢而已」。

俄羅斯總統普丁 (Vladimir Putin) 則警告西方，西方國家對敘利亞的進一步攻擊，將為全球局勢帶來混亂。

根據俄羅斯發佈的聲明，普丁與伊朗總統魯哈尼 (Hassan Rouhani) 進行電話會談，兩人均認為西方國家發動襲擊已令敘利亞持續了 7 年的國內衝突達成政治解決的機會受到破壞。

聲明指出，普丁特別強調，倘若這類違反聯合國憲章的行動持續下去，則不可避免地將導致國際關係陷入混亂。

美國、法國和英國 14 日發射 105 枚導彈，目標是美國國防部所稱的敘利亞 3 處化學武器設施，以報復 4 月 7 日對杜馬鎮的疑似化學武器攻擊。西方國家指責敘政府發動了此次襲擊。敘利亞政府及俄羅斯則否認涉入任何此類攻擊行動。

此次打擊行動結束後，川普發佈推文表示「任務完成」。法國總統馬克宏 15 日表示，他已說服美國總統川普讓美軍「長期」留在敘利亞。川普此前曾表示希望美軍撤離敘利亞。

對於美、法、英 3 國的聯合軍事行動，俄方予以措辭強硬的回應。普丁此前發表聲明稱，未經聯合國安理會批准，美國在其盟友支持下對敘軍事及民用基礎設施目標進行了導彈打擊，是針對一個主權國家實施的「侵略」行為，違反了聯合國憲章、國際法準則和原則。

安全理事會 14 日未通過俄羅斯起草的譴責「美國及其盟邦違反國際法及聯合國憲章，對敘利亞阿拉伯共和國發動侵略行動」決議案，表決時僅俄羅斯、中國和玻利維亞投贊成票。有 8 國投下反對票，另有 4 國棄權。為通過決議案，必須獲 9 票支持，且安理會的 5 個常任理事國 (俄羅斯、中國、法國、英國和美國) 未動用否決權。