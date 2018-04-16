安倍支持率跌至26.7% 第2次執政來最低 恐無法連任

日本電視台 (Nippon TV) 昨 (15) 日公布民調顯示，受到徇私、掩蓋事實的醜聞影響，首相安倍晉三的支持率跌至 26.7%，是 2012 年 12 月他第 2 次執政以來最低。支持率直落，令人質疑安倍能否贏得 9 月舉行的自民黨總裁選舉，再獲首相任期。

此外，日本共同社 14、15 兩日實施的日本全國電話輿論調查顯示，安倍內閣支持率為 37.0%，比 3 月 31 日、4 月 1 日的調查結果下降 5.4 個百分點，成為 2012 年第 2 屆安倍政府上台以來的第 2 低。

該支持率僅僅高於去年 7 月，東京都議會選舉結束後不久的最低紀錄 35.8%。此外，不支持率為 52.6%，不支持率超過支持率的逆轉狀況持續。

中新網報導，關於圍繞學校法人「加計學園」新設獸醫系計畫的「首相專案」檔，回答「無法信服」首相安倍晉三說明的受訪者高達 79.4%，回答「能夠信服」的受訪者占 13.2%。關於新設獸醫系的政府審批程式，回答「不恰當」的受訪者占 68.6%，遠超回答「恰當」(21.1%) 的受訪者比例。

關於財務省承認就向學校法人「森友學園」出售國有土地問題要求對垃圾清理作業統一口徑一事，對於財務相麻生太郎責任的設問，認為其「應該辭職」的受訪者占 48.9%，認為「沒有必要辭職」的受訪者占 42.8%。

鑒於陸上自衛隊伊拉克派遣部隊日報隱瞞問題，回答文官統制「沒有發揮作用」的受訪者占 78.4%，回答「發揮作用」的受訪者占 13.1%。對於圍繞公文文件的一系列問題，回答安倍內閣「有責任」的受訪者占 67.7%，回答「沒有責任」的占 27.1%。

今年 9 月將舉行的自民黨總裁選舉，對於誰適合擔任下一任總裁，選擇前幹事長石破茂的受訪者最多，占 26.6%(比上次調查上升 2.5 個百分點)。隨後依次為首席副幹事長小泉進次郎 25.2%(上升 1.7 個百分點) 和首相安倍晉三 18.3%(下降 4.8 個百分點)。就設置相同問題的目前為止的調查來看，安倍首次低於 20%。

對於在安倍執政期間修改《憲法》，32.3% 的受訪者表示贊成，57.1% 的受訪者反對。

政黨支持率方面，執政的自民黨比上次下降 2.3 個百分點，為 36.8%；公明黨為 3.2%。在野的立憲民主黨也下降 2.3 個百分點至 11.9%，其後為共產黨 5.1%，日本維新會 3.0%，希望之黨 1.7%，社民黨 1.2%，民進黨 1.1%，自由黨 0.2%。表示「無支持政黨」的無黨派人群占 34.6%。