稅改帶動經濟？銀行業的貸款業務並未展現大幅增長跡象

銀行業財報季到來，有助於審視去年 12 月通過的稅改法案，是否對銀行業以及整體經濟有幫助，結果顯示情況複雜，花旗、富國銀行與摩根大通的獲利與營收均高於預期，但貸款業務成長緩慢，稅改能否帶動經濟仍是問號。

在上週五公佈的財報中，摩根大通 (JPM-US) 表示，在稅收大幅減緩的情況下，其季度利潤成長超過 30%，達到歷史最高水平。各銀行都看到稅收明顯減少，富國銀行 (WF-CUS) 在報告中指出，這一季的稅率從去年的 30％左右下降至 18.8％。

稅率大幅下降幫助於銀行業的營收，富國銀行、摩根大通和花旗集團 (C-US) 都的 2018 年第一季盈利皆超出分析師預期。但目前稅改是否帶動市場和整體經濟，仍處於不確定階段。

從貸款需求來看，摩根大通的商業貸款與一年前相比僅成長 6％，而富國銀行的商業貸款和消費貸款均呈現下降，花旗集團的貸款業務比去年同期增長 19％，但與第 4 季相比，僅小幅增長 2％，而花旗的放貸總額也不大，第 1 季的企業貸款總額僅為 5.21 億美元。

當記者詢問摩根大通，未來在貸款業務方面，是否會有更樂觀的表現，財務長 Marianne Lake 回答含糊，她表示：「這部分表現是穩健的，我們認為 (商業和工業) 的需求和貸款增漲都會是穩固的，但是成長幅度可能是中為個位數 - 加上 GDP。」

摩根大通股價日線走勢圖

在摩根大通發布財報後，恒達理財的分析師 James Shanahan 在報告中指出，雖然摩根大通的貸款成長僅有 7%，但已是大幅高出整體美國銀行的 3% 貸款成長。

僅管稅改提升企業利潤，但企業對貸款和支出仍持有謹慎態度的有諸多原因，Lake 表示這有「非常廣泛的討論點」。

僅管銀行業在周五盤前股價上揚，但隨後回檔下跌，部份分析師指出，這是由於稅改為銀行業帶來的利多，已在銀行業股價中定價，因此儘管財報表現良好，但帶來的上揚力道有限。