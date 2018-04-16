美砲轟敘利亞 Mark Hulbert建議投資人：啥都不必做

財經網站 MarketWatch 專欄作家赫伯特 (Mark Hulbert) 指出，美英法 3 國聯手對敘利發動針對性的軍事打擊，現階段最好的投資建議「或許是什麼也不必做」。

赫伯特表示，之所以這麼說是基於以下 2 個原因：

首先，如果情況持續惡化，比如空襲還在進行，俄羅斯開始反擊或者其他更糟糕的情況，在這個時候，你做出任何反應都會比那些運用軟體程式操作的大型投資公司慢上一步。一旦出現任何消息，他們會立即拋售，你永遠也沒有機會趕超他們。

第二個原因就是，根據 Ned Davis 研究所對上個世紀最重大的地緣政治危機進行的分析，股市會在危機之後跌入低點，這代表著一個良好的買入機會。事實上，該公司發現，股市從危機後低點再反彈的程度非常大，幾乎平均 6 個月之後市場就恢復甚至超出危機爆發前水準。

根據該研究所的針對 51 個地緣政治危機爆發時的平均市場指數做出的圖表可以看出，道瓊工業指數可以在危機爆發一個月下跌 3.2%，但在危機發生之後 6 個月，道指已經高於危機爆發之前市場的漲幅，而且會一直持續到危機爆發之後 12 個月左右。

以美國遭遇的最嚴重的恐怖襲擊事件「9·11」來說，道指在 5 個交易日下跌 17.5%，不過在襲擊發生之後 2 個月，道指已經恢復到危機爆發前的水準。

這些結果並不意味著投資者希望美國和敘利亞之間的爭端有所升級，而只是說明一旦市場擺脫危機，會最終回到原來的位置。正如英國經濟學家凱恩斯曾經說過的那樣，「風暴早已過去，海洋又平靜了」。