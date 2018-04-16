青島海爾將赴德國上市 有望成首家「A+D」上市公司

青島海爾 (600690-CN)4 月 11 日發佈公告，擬在中歐國際交易所 D 股市場 (德國 Deutschland) 公開發行股票並上市，有望成為首家「A+D」上市公司。

據《財經》雜誌報導，青島海爾第 9 屆董事會、監事會於 4 月 10 日通過該議案，本次發行的 D 股股數不超過 4 億股，並可能授予主承銷商不超過上述發行的 D 股股數 15% 的超額配售權。境外上市外資股均為普通股，以人民幣標明面值，以外幣認購，每股面值為人民幣 1 元。

根據公告，青島海爾 D 股發行面向符合資格的全球投資者發行，所得的募集資金將用於全球化發展，包括但不限於「一帶一路」項目等一般公司用途。

中信建投研報分析，青島海爾目前股本為 60.97 億股，4 億股占發行後總股本的 6.2% 左右，全球投資者持股比例上升，有利於公司形成更為全球知名品牌，推動國際化戰略實施，並有助於拓展海外市場。

對於青島海爾來說，選擇中歐所作為登陸國際資本市場的目的地，是其發展歷程中與德國的第二次重要「牽手」。1985 年，海爾集團的前身青島電冰箱總廠引進德國利勃海爾電冰箱生產關鍵設備和全套技術，當年生產出亞洲第一代四星級電冰箱「琴島—利勃海爾」。

在青島海爾的全球化戰略中，美洲地區有 GE 品牌，澳洲地區有斐雪派克，亞太地區有三洋 + AQUA。招商證券研報認為，該公司此次推出 D 股上市計畫有意加強歐洲地區發展，進一步促進公司深化整合及拓展全球化管道、研發、製造等資源，繼續提升全球市佔率。

根據青島海爾 2017 年業績快報，全年實現收入 1592.54 億元人民幣，增長 33.68%；實現歸屬于母公司所有者淨利潤 69.26 億元，增長 37.37%；扣除非經常性損益後的歸屬于母公司所有者淨利潤 56.42 億元，增長 29.82%

青島海爾股價

上交所、中金所周六 (13 日) 就發行 D 股適格 A 股企業的選擇標準做出回應，指中歐所 D 股發行人應為中國境內註冊的股份有限公司，現階段應為優質藍籌上市公司，未來可擴展為註冊地在境內的其他優質企業。

首批 D 股發行人將優先選擇符合 6 個特點的公司：1) 優質藍籌上市公司；2) 公司具有清晰的國際化戰略思路；3) 公司在歐洲已有或計畫進行業務佈局；4) 公司屬於先進製造業企業或「一帶一路」倡議相關企業；5) 公司重視分紅；6) 公司資訊披露品質高。

中金所表示，目前，D 股制度的交易貨幣是歐元，國內投資者不能直接投資，而以人民幣交易 D 股的可能性也在研究中。作為人民幣國際化的重要路徑之一，中歐所的當下目標被設定為「讓更多的境外投資者瞭解、參與離岸人民幣證券產品交易平台，成為中國資本市場的境外推廣人」。

發行 D 股的上市公司須同時滿足境內、歐盟市場相關規則，這要求發行人自身提高公司行為協調能力，增強兩地市場訊息披露管理能力。

境內方面，D 股屬於境外上市外資股範疇，適用中國《公司法》、《證券法》、《國務院關於股份有限公司境外募集股份及上市的特別規定》(國務院令第 160 號) 等法律法規。境外方面，D 股上市、交易、託管及結算等適用德國及歐盟資本市場法律，如德國《有價證券招股說明書法》、《有價證券交易法》等。

發行 D 股有助於公司提升在歐洲的品牌知名度，拓展歐洲業務；有助於公司充分利用境內外融資平台，實現國際化戰略海外落地；有助於公司開展跨境並購實現轉型升級，提升全球競爭力；有助於公司拓展境外融資管道，當地融資當地使用，降低匯率風險。

青島海爾率先起跑，尚未有其他 A 股上市公司跟進明確 D 股發行上市意向，但據知情人士透露，中歐所支援多種 D 股上市模式，包括 IPO、「A+D」模式，即同時在德國發行 D 股和中國大陸發行 A 股。有類似特性，尤其是與德國或歐洲有深入業務合作的 A 股藍籌公司值得關注。