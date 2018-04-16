【異動股】國産軟件板塊持續走強 太極股份(002368-CN)漲停

午後，國産軟件概念股持續走強。截至發稿，太極股份(002368-CN)漲停報33.07元，二三四五(002195-CN)漲7.53%報6.43元，南威軟件(603636-CN)漲7.09%報13.14元，浪潮信息(000977-CN)、超圖軟件(300036-CN)、寶信軟件(600845-CN)漲超6%，北信源(300352-CN)、衛士通(002268-CN)等漲超5%。

據悉，首屆數字中國建設峰會將于4月22日至24日在福建省福州市舉辦，主題為“以信息化驅動現代化，加快建設數字中國”。本次峰會期間將發起組建“數字中國核心技術産業聯盟”，聯盟以掌握自主可控的核心信息技術、推進其産業化發展為目标，涉及物聯網、雲計算、信息安全、人工智能、智能制造、集成電路等十二個領域。

事實上，中國數字經濟發展已步入黃金期，數字經濟在國民經濟中的地位不斷提升，已經成為帶動我國經濟增長的核心動力。

國泰君安認為，數字中國峰會將點燃計算機行業新一輪投資熱潮，信息化企業和電子政務及數字經濟相關龍頭企業將受益。

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