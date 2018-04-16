台股盤前─美英法聯軍空襲敘利亞短期影響 大盤震盪橫盤持續

美國、英國、法國在 14 日聯手轟炸敘利亞，中東局勢呈現緊張氣氛，法人認為，如果衝突未進一步擴大，對國際股市、台股將僅是短期影響，但今 (16) 日大盤表現仍值得關注，市場靜待本周四台積電 (2330-TW) 法說會將釋出的消息，統一全天候基金經理人朱文燕表示，台股現在是內資盤，中小型股強強滾，大型權值股相對膠著，預料加權指數高檔震盪橫盤格局還會延續。

台股上周五小漲 10.1 點，以 10965.39 點作收，成交值 1219.95 億元。周線上漲 143.86 點，周 K 線收紅；三大法人部分，外資及陸資賣超 19.32 億元，外資自營商買超 0.59 億元，投信買超 10.15 億元，自營商自行買超 6.37 億元，自營商避險賣超 3.65 億元，合計三大法人賣超 6.45 億元。

期貨部分，三大法人則是同步偏多，外資加碼多單 1846 口，淨部位多單來到 43418 口；投信回補空單 1220 口，淨部位空單來到 27342 口；自營商回補空單 421 口，淨部位空單來到 2980 口，合計三大法人加碼多單 3487 口，淨部位多單為 13096 口。

美股上周五則是收低，道瓊工業平均指數收低 122.91 點或 0.50% 至 24360.14 點；Nasdaq 指數收低 33.60 點或 0.47% 至 7106.65 點；S&P 500 指數收低 7.69 點或 0.29% 至 2656.30 點；費城半導體指數收低 10.26 點或 0.77% 至 1329.4 點；但在美股收盤後，美英法聯軍轟炸敘利亞化武設施，不過，美股盤後期貨盤則是走揚，中東緊張氣氛升高，似乎對未造成太大的衝擊。

法人認為，聯軍轟炸敘利亞，預期對國際股市、台股都僅是短期影響，台股在台積電等大型股整理下，以小型股表現較搶眼，短線以盤整為主，敘利亞事件則要觀察俄國、伊朗等國是否祭出反制措施。

統一全天候基金經理人朱文燕表示，台股現在是內資盤，中小型股強強滾，推升ＯＴＣ指數創新高，外資今年來對台股是小幅賣超，近日買賣動作也不大，大型權值股的股價表現相對膠著，加權指數處於高檔震盪橫盤格局，預料此情勢還會延續一段時間。



朱文燕指出，中美貿易爭端在中國國家主席習近平與美國總統川普相繼釋出善意後，對盤面干擾已不大；中東的地緣政治風險實質影響也有限，因市場已經習慣川普就是喜歡放話；緊接著進入企業財報公布期，重點還是要關注企業獲利及龍頭企業法說會對第 2 季景氣的看法。

台股近期展開 11000 點攻防戰，但是收盤都未站上，11000 點以上套牢壓力沉重，不易有效站穩，目前指數仍站在所有均線之上，預期短線將在 10900-11050 間震盪。

台股今日除要觀察敘利亞事件的衝擊，盤面上還要觀察台積電的表現，另外，日月光投控的掛牌行情也值得關注，鴻海 (2317-TW) 孫公司瑞祺電將以每股承銷價 101 元掛牌上市，市場看好蜜月行情，是否連動集團股表現也值得留意。