回歸銀行基本盤：高盛併購Clarity再度提高零售業務

高盛集團 Goldman Sachs (GS-US) 週日（15 日）表示，收購了個人金融初創企業 Clarity Money，以加強其 Marcus 零售銀行在線貸款業務的產品線。高盛股價週五（13 日）收盤下跌 1.41% 來到 255.92 美元。

高盛股價日線趨勢圖

Clarity Money 為一款免費的應用程式，可幫助消費者管理其個人財務，預計將為高盛的 Marcus 增加超過 100 萬用戶。Marcus 幫助客戶做存款及借貸的工具。在短暫的未來內，Clarity Money 將被行銷為高盛 Marcus 的旗下部門單位。

併購條款沒有披露，但《Crunchbase》的資料顯示，Clarity Money 的募資額達 1450 萬美元，於 2016 年創立的企業。

高盛於 2016 年 10 月推出了 Marcus 個人零售銀行，作為向擁有信用卡債務的借款人進行推銷。它提供的貸款從 3,500 美元至 40,000 美元不等，借款人也可以把所有債務合併為一，更使用較低的利率還債收益。

高盛零售銀行部門主席 Stephen Scherr 提道，「Clarity Money 開創了以消費者為中心的個人理財方式，這將有助於 Marcus 繼續將權力賦予消費者」。

Marcus 創始人兼執行長 Adam Dell 及團隊都將加入高盛，Dell 將成為高盛合作夥伴，也將繼續領導 Clarity Money，並將在 Marcus 高級管理團隊中發揮積極作用，向數字財務主管 Harit Talwar 和數字財務首席長 Omer Ismail 進行匯報。