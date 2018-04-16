不只紅外線隔空充電新概念：印度新創法增加投資潛力

印度政府宣布期待已久的稅務優惠後，印度的天使投資者和創業公司正鬆了一口氣。許多初創企業的融資機構和導師 Village Capital 認為印度的金融科技 Fintech 熱潮尚未結束。

跟著電動汽車公司特斯拉 Tesla (TSLA-US) 的腳步走，能源科技新創公司 Wi-Charge 利用無線充電的科技手機充電。Wi-Charge 的系統使用窄光束的紅外線 (infrared) 來傳輸電力。通常安裝在天花板上的發射器，向嵌入手機的接收器發送「聚焦且安全」的紅外光束，而接收器將光源轉換為能源，為設備充電。

該產品已獲得美國食品和藥物管理局 FDA 批准可安全使用。

WiCharge / 圖：彭博

這個技術與特斯拉的無線充電相似，Wi-Charge 的技術也已經被科技業界所認可，榮獲消費電子展智能產品類別的 2018 年創新獎。然而，此產品目前還未在市面上銷售。

初創公司向天使或其他投資者獲得少於 1000 萬盧比（Rs 10 crore，約 450 萬台幣）以下的資金將不需要繳納任何稅，政府本週宣布對新興企業家和投資者進行重大激勵。此外，凈資產至少 200 萬盧比或平均收入超過 250 萬盧比的天使投資人也有資格獲得 100% 的創業公司免稅額。

該政府申明解決了新創業公司及其天使投資者面臨的關鍵問題。這一規則不僅可以化解投資者與稅務機關之間的問題，還可以為新創公司提供平等的競爭環境，並鼓勵投資於小型企業。

印度產業政策與推廣部秘書 Ramesh Abhishek 表示，主要目標是確保天使投資者冒險和真正的投資不應根據所得稅法第 56 條徵稅。

金融科技一直是印度創業生態系統的最大空間之一，尤其是在莫迪政府撤回該國 86% 的 1000 盧比與 500 盧比紙鈔後。金融科技初創公司，如 MobiWiki、Freecharge、和 Paytm 也快速成長。印度金融科技機會評論（IFOR）今年的一項調查，提道印度將成為全球金融科技創業公司的潛力與機會。

Village Capital 最近砸 5 萬美元在 Imapct Micro Ventures 和 mPockket 新創上，主要關注金融技術、能源、醫療、教育、和農業等 5 個社會和經濟發展趨勢。