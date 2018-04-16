港股盤前—敘利亞空襲姿勢多於實際 道指期貨早盤走高

今天推介股份：

中銀香港（2388）- 息差拉闊受惠者

1）美、英及法聯合在亞洲時間星期六早上空襲敘利亞，美方聲稱今次空襲鎖定三項目標，包括大馬士革的科研中心、霍姆斯的化武儲存設施以及在附近一個化武儲存設施及主要司令部。美方指出這是一次性攻擊並已完結，暫時沒有計劃發動額外攻勢。

簡評：聯軍表明這次攻擊屬警誡性質，雖然火力比 2017 的空襲猛烈，但由於事前以張揚，據報只有少數平民受傷。若大家不是善忘，2017 年的空襲也是為警誡武而來，巴沙爾政權有吸取教訓嗎？空襲也不會影響化武的生產，所以這次空襲看似姿勢多於實際，或是川普用來向國民證明他和俄羅斯不是那麼親密吧！對於金融市場，避險情緒或會上升，油、金和避險類股分或受追捧，但筆者暫時看不到是轉壞的訊號。執筆時，道指期貨上升近 200 點，有利於今日港股走勢。

2）國務院提出一系列海南島全面深化改革的措施，包括支持海南建設國家體育訓練南方基地和省級體育中心，鼓勵發展沙灘運動、水上運動、賽馬運動等項目，支持打造國家體育旅遊示範區。為海南探索發展競猜型體育彩票和大型國際賽事即開彩票。

簡評：彭博於今年 2 月也曾報導海南島開賭消息，當時澳門博彩股應聲下挫。體育彩票和大型國際賽事即開彩票跟賭場博彩沒有任何衝突，相信中國政府也會平衡利益，不至搬石頭打自己的腳。如澳門博彩股再因消息下跌，筆者建議大家可以買進。

3）恒指上週五高開低走，指數已全日高位 31077 點開市，上升 246 點。但受 3 月中國貿赤消息影響下，A 股由升轉跌，也拖累港股走弱，曾倒跌 131 點。午後巿況好淡爭持，指數收盤報跌 23 點。成交金額按日再下跌近 4% 至 970 億。另金管局兩次入市穩定聯滙制度，市場也有聲音憂累累走資，觀望氣氛濃厚。板塊以本地銀行、本地零售、澳門博彩、教育及本地地產股表現較佳。油服、軟件及醫藥股則有回吐。滬深港通總成交按日再下跌約 23% 至約 95 億，為近月新低並再次錄得淨流出，金額約 10 億。另外，做空佔大市成交下跌至 11.1%，又是另一的 4 月新低。

簡評：恆指上週已數度升破 31000 關，但都不能站穩，不竟週內升幅頗大而不明朗因素卻極多。走勢上似要在 31000 點附近先徘徊消化。金管局週五及週六再入市，是三天以來第四度接盤，累計共承接 96.64 億港元。本港銀行同業拆息也全面上升，息差拉闊可以解釋本地銀行週五的強勢。筆者不太擔心走資問題，預計多檔新經濟股在港上市會再令熱錢流入。當然，持續的疲弱港元會影響投資者心理，但要脫離負利率還有一段頗長的距離。

4）道指週五高開低走。花旗、富國及摩根大通的第一季盈利全優於預期，但只是一次性項目帶動而核心貸款業務有倒退跡象。銀行股先高後低，道指收跌 123 點或 0.5%。標指和納指分別下跌 0.3% 及 0.5%。十年期國債債息回落至 2.825%。港股 ADR 收跌 37 點，拆合等於恆指 30771 點。滙豐（5）、港交所（388）及友邦（1299）表現較好。

5）新股訊息 ：

愛世紀（8507）暗盤收 0.55 元，較招股價低 5.2%。

日光控股（8451）暗盤收 0.33 元，較招股價升 20%。

英記茶莊（8241）暗盤收 1.06 元，較招股價升 96.3%。

MS Concept (8447) 暗盤收 0.28 元，較招股價升 3.7%。

6）個股利好消息：

美圖（1357）- 主席增持 200 萬股，斥資約 1728 萬元。

中聨重科（1157）- 第一季盈利按年大升 3 倍多。

安東油田（3337）- 簽署伊拉克一油田 2+1 年服務合約，價值每年一億美元。（公司 2017 年收入約 22 億人民幣）