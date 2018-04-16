【大慶證券】投顧盤前－中東地緣風險再起 台股以盤代跌



◆盤勢分析

美國四大指數上周五均開高走低，主要是受到大型銀行股走勢變化所影響，終場均以下跌作收，其中又以費半指數跌幅 0.8% 最大，但開盤曾站上季線關卡、且終場仍守穩在半年線之上，相較之下，道瓊指數上檔持續面臨半年線壓力，表現相對疲弱，綜觀而言，美國針對中東地緣事件、中美貿易戰等陸續出手，儘管存有企業財報周的激勵，但在多空力道持續膠著的情況下，研判美股仍將維持震盪走勢。

亞股上周五表現漲跌互見，在市場氣氛轉多的帶動下，日韓股市終場均以小漲作收，韓股更改寫三周收市新高，整體維持在季線、年線之間的震盪走勢，但陸股在貿易數據表現不如預期以及中美貿易不確定性的拖累下，連續第二日下滑，回測 4/10 長紅 K 低點，在市場持續觀望態度縮減交易量的情況下，預期將延續低檔整理格局。

台股上周五早盤受到美股全面走揚所帶動，以 10975 點開出後震盪攀升到最高 10988 點，但在部份中小型股開高走低的拖累下，盤中一度由紅翻黑下探月線關卡，所幸尾盤在大立光利空不跌的帶動下重新走揚，指數終場以 10973 點作收，小漲 17 點，量能則維持在 1078 億元的水準。以技術、籌碼面而言，外資在期貨由賣轉買為加碼 1846 口、淨多單口數回升到 43418 口，但現貨依舊小幅賣超 19.3 億元，顯示外資仍無積極進場的意願，僅管指數仍守穩在所有均線之上，日 KD 也持續交叉向上，但市場觀望氣氛濃厚，研判台股在國際股市環繞美國企業財報周、中美貿易戰、中東地緣政治等多重因素干擾下，短線將延續震盪整理格局。以盤面表現來看，上週五權值股漲跌互見，大立光在法說公佈 Q1 財報不佳後卻逆勢開低走高、終場以上漲 160 元作收，帶動相關光學類股如玉晶光、先進光等向上表態，同時，少數金融股包含中信金、開發金，以及塑化股的台塑化、台泥、亞泥等也同步走強，支撐台股終場表現穩於平盤之上。至於近期強勢的被動元件、工具機、矽晶圓等族群則持續強勢表態，包含上銀、亞德克 - KY、華新科、國巨、中美晶、環球晶等指標股都維持在高檔甚至創下波段新高，顯示盤面仍以具有業績的漲價題材股作為輪動主流，至於生技及風電族群則明顯透出漲多休息的味道，短線建議觀望，在強者恆強的情況下，盤面操作以具有業績且受法人青睞的低基期個股或族群為主。

