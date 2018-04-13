【運達投顧】下週震盪加劇小心追高風險

美股本週一天大漲一天大跌，先有美中貿易戰的干擾又出現中東事件，所有的問題都還沒有答案只能靠著川普的發言來決定股市的漲跌，台股本週也只能維持區間，但是這個區間下周會有變化且要小心有拉回的風險，原因如下：

1. 下週台股是否會有大震盪這一點要先從匯率的角度來做分析，美元近期一直維持在 89.7 附近區間，美元沒有漲看似對台股籌碼面有利，但是這兩天亞洲匯率卻出現變化連續兩天都出現貶值，今天新台幣匯率更貶破季線並且創 2 月中以來的低點，這會造成外資會有匯損壓力，這也是這兩天的台股為什麼開高都會出現上影線的原因，因為外資匯損壓力出現所以有逢高的賣壓，而且這個貶值的趨勢不是只有新台幣，連日圓韓圜人民幣都出現貶值，所以下週若因為亞洲匯率的走貶造成美元的走強，這會讓外資的匯損壓力更加重，這將影響到台股會有較大的壓力。

2. 由於匯率出現變化外資昨天在期貨的倉位減了 7000 多口，這也讓外資的期貨倉位來到 4.1 萬口，本週開始外資的期貨倉位還來到 5 萬口，結果隨著指數的上漲外資卻縮減期貨多單，可見外資是站在逢高獲利的一方，若是下週外資的期貨多單減到 4 萬口之下，那麼就是外資偏空操作的警訊，所以要留意下週從匯率影響到籌碼面造成外資的賣壓更重，尤其下週是期貨結算，當外資多單縮減這將影響到台灣 50 的走勢，台灣 50 這兩天站不上月季線連兩天都出現下跌，若台灣 50 半年線失守這對指數下週會有回測半年線的風險，所以下週台股會有危機。

3. 就美股結構來看，道瓊兩週來維持區間，高科技股近日反彈來到月線卻還未站上，以美國重量級個股來看蘋果股價昨天小漲來到月線位置但也沒有脫離盤局，特斯拉反彈後續跌、亞馬遜反彈力弱下週有反彈結束的風險、FB 反彈後昨天又跌下來，可見重量級的股票並沒有明顯止穩的跡象，所以美股下週最佳的走勢還是偏向維持區間，亞洲股市也無法獨強，加上亞幣都出現貶值是否資金已經開始有撤出亞洲市場？這將會從下週的亞股表現會有更明確的答案，因此台股區間盤局本週來到上緣區又留出上影線，那麼下週就要提防有下跌的壓力。

4. 就個股位階來看近日表現較佳者是跌深的股票有個自反彈的機會如華通 TPK，但是漲多的股票如：承啟台郡康普貿聯勝麗同開台燿新唐元太中磊大中京鼎全新美琪瑪… 等，要留意當指數不強時個股做頭走空的趨勢才剛啟動。

5. 低位階的個股下周還有資金移轉的機會，如油價上漲太陽能相關的茂迪低檔剛起漲，而生技股本週漲多出現地震但浩鼎是生技下一波攻擊的指標，浩鼎不走弱下週可注意低檔生技股的輪動攻擊機會，如：盛弘訊映承業醫… 等，本週我們的操作是以佈局為主，由於下周震盪加劇所以本週不追高殺低以掌握低檔坐轎的機會。

※運達投顧 蕭春源分析師

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