台股盤中─11000點反壓重 中小型股成主流

儘管美國轟炸敘利亞造成國際不安因素升溫，不過，國際股未受衝擊，亞股今 (16) 日開盤小幅上漲，加權指數雖翻黑，但盤中跌點僅 20 點上下，櫃買指數則維持上漲，成為多方籌碼布局重心，法人認為，大盤逢 11000 點反壓若未能放量向上，將維持震盪整理格局，以個股表現為主軸。

大型權值股今日多被壓抑在盤下，早盤群創跌幅較重逾 2.5%，廣達、仁寶、大立光、南亞科等跌幅 1% 左右，台積電、開發金、台塑、中信金、華碩、台泥、富邦金、友達和研華等跌幅均逾 0.5%；僅中租 - KY 漲近 2% 較多，聯發科、日月光、可成等也有逾 1.5% 漲幅，統一、台達電和台哥大穩在紅盤上，作為撐盤要角。

從細族群來看，電池材料相關業者再度轉強，美琪瑪漲逾半根停板，康普漲超過 3%。

光學鏡頭廠除大立光跌逾 1%，不少二線廠也有買盤搶進，佳凌飆漲逾 7%，先進光、玉晶光漲逾 3%，今國光和亞光漲逾 2%。

另一方面，砷化鎵族群中穩懋突破日前的整理後，今日早盤一度逼近 5%，並帶動全新漲逾 2%、宏捷科更大漲逾 4%。

法人指出，主要是因蘋果今年將發表 3 款新 iPhone 幾乎成為定局，預計下個月開始拉貨，其中，最受關注的功能是首次在 iPhoneX 出現的 3D 感測人臉辨識功能可望全面導入成為標準配備。

穩懋相關權證。 資料來源：鉅亨網整理

而被動元件漲價題材仍相當熱絡，在龍頭大廠國巨續漲逾 3% 的帶動下，華新科漲逾 6%，信昌電漲逾半根停板，禾伸堂有逾 1.5% 漲幅。

由於市場預期在中東緊張局勢下，原油供需市場的緊俏狀況可能短期間難以消解，國際原油價格轉強，塑化族群表現穩健，中石化大漲逾 4%，聯成、國喬和台苯等漲逾 0.5%。

統一投顧指出，台股在 3 月營收全數公布完畢後，市場重新聚焦營收表現優質的電子族群，目前矽晶圓、被動元件、光學元件和 3D 感測等族群均呈現量增價揚，加上本周以台積電為首的重量級法說會將登場，可望帶動台股人氣持續回籠。

元大投顧則認為，聯準會可能加快升息腳步且貨幣政策考慮由寬鬆轉為緊縮，再加上中東地緣政治緊張局勢無解，都是金融市場的變數 ­，而年初至今，外資淨賣超台股 885 億元，一反歷年第 1 季大筆買超台股的慣例，目前大盤屬於內資撐盤的傑作。

因此，元大投顧建議，短線應保守應對的是剛轉弱的題材股，包括不再缺貨的顯卡相關個股、漲多的生技醫美股和風力概念股等，可留意低價的 PCB 族群和 5-6 月將展開拉貨的蘋概股。