卡管卡到自己家人？中研院士、反管學者遭爆赴陸大學兼職

台灣大學在 1 月 5 日選出新任校長管中閔，歷經多次會議確認當選身分無疑義，但人事案迄今仍卡在教育部，已超過 3 個月。隨著事件不斷延燒，陸續爆出內政部長葉俊榮、中研院副院長王汎森皆赴陸教書，甚至掛名兼職教授，就連曾公開質疑管中閔的台大電機系教授陳炳煇，也爆出在寧波大學擔任客座教授。

王汎森自 2004 年受聘擔任山東大學歷史文化與旅遊學院兼職教授，他表示，因山東聊城為台大前校長傅斯年的故鄉，有感於對傅斯年在學界的貢獻，2014 年該校舉辦「傅斯年與新文化運動學術研討會」時，多名台灣歷史學者受邀出席，並在事後邀請 7 名台灣教授擔任兼職客座教授。他也指出，當時事先沒有通知商量，但因對方熱情邀約讓他們難以拒絕，不過最後並沒有赴陸授課，更沒有獲得任何報酬。

另外，台大電機系教授陳炳輝日前表示，2010 年曾向台大申請受聘廈門大學客座講座教授，未料教育部並未核准，對於管中閔得以赴陸兼職一事不能理解。不過，其實陳炳輝在 2006 年就受聘寧波大學客座教授，該校副校長更在授聘儀式上，代表學校頒發聘書及校徽給陳炳輝。

對此，陳炳輝解釋，廈門大學的確提供經費，每年有人民幣 10 萬元的報酬，並要求得去兩個月，因此他向台大提出申請，卻遭教育部打回票；而在寧波大學則是列為客座教授，因為提供經費並未回報台大校方，他強調「若教育部認為寧波大學不行，我也欣然接受。」

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