〈鉅亨看世界〉大吉嶺茶王的農業革命

歷史悠久的 Makaibari 茶園坐落於印度大吉嶺縣，為印度第一個種植有機茶的莊園，有「大吉嶺茶王」之稱的 Rajah Banerjee 曾為茶園主人，他認為在世界充滿紛擾下，需要不斷變化以尋找新的出路，他將股份轉讓出後，下一站目標為結合農業與科技，將有機農業的概念推廣至其他農作物的種植，同時，他希望農民在印度的地位能夠提升。

Makaibari 茶園在 Banerjee 帶領下，避免使用肥料和農業，從 1988 年開始生產有機茶葉，他經營理念為永續栽培，所以將他的土地 1/3 保留做為森林，防止水土流失和枯竭，同時為野生動物提供棲息地。

但近年來，茶行業面臨諸多危機，從 2008 年到 2016 年，該地區的商業茶葉產量從 1150 萬公斤下降到 810 萬公斤。Banerjee 認為，該行業面臨的問題是雙重的，大部份的茶園業主，延續英國式的管理，他們控制大片土地與人力，但在這 30 年內，卻沒有進行任何永續經營的投資，因此引起反彈。

在最近幾年，大吉嶺的多數族裔廓爾喀人 (Gurkhas) 開始有了暴力的反抗行為，他們想要擁有自己的國家，使得茶葉種植時常停擺。

Banerjee 對 Makaibari 茶園有特別的計劃：他想把它傳給他的女性茶農，但他 2014 年時健康出現狀況，他不得不加速進行茶園轉手工作。他解釋：「由於政治動盪，女性們並沒有準備好接管整個茶園，所以我不得不把大部分股份賣給位於加爾各答的 Luxmi 集團。」

茶業若維持現況，很難持續下去，Banerjee 認為，茶業需要一個夥伴，而他指出科技將是關鍵要素，並該與年輕人合作，年輕人充滿著夢想，不再把自己整天侷限於耕作，但若使他們成為茶園的合夥人，事情可能會不同。

Banerjee 在 3 月時，將手中剩餘的 12% 茶園股份，給了底下的員工。他表示：「印度有 8 億農民，其中一半是婦女，但他們都被社會邊緣化，政治領域中，沒有人關心他們，其中我特別想幫助婦女成為基層運動家。」

在身揹更大的使命下，Banerjee 想要將有機栽種的概念與策略，傳達至其他農作物領域，如大米、扁豆和乾果等。他的新企業 Rimpocha，旨在傳達若農民投資有機生產，在 6 年內將可獲得回報，期望能掀起一場農業革命。