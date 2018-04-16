國營事業獎金4.4個月 經長沈榮津：已外聘專家審查 尊重機制

國營事業包括台電、中油、台水、台糖傳出去年度年終獎金最高可達 4.4 個月，引來外界質疑，去年發生 815 大停電，中油及台電員工卻仍可領取高額獎金。經濟部長沈榮津今 (16) 日指出，主要是中油去年有盈餘 500 多億元的績效，而有關國營事業年終獎金，也外聘了專家審查，並尊重審查機制。

沈榮津表示，有關國營事業年終獎金，國營會有一套機制，成立專家小組審查，並有外聘專家審查；針對中油 815 事件，在天然氣穩定供應方面，中油在自評也有自我檢討，有部分分數是趨近於 0。

他說，中油的獎金，主要還是經營績效，中油去年度有盈餘 500 多億元；至於是否會社會觀感而調整，沈榮津強調，尊重審查機制，除國營會有外聘專家審查，報到行政院後也會尊重行政院的決定。

中油董事長戴謙針對去年 815 大停電再度表達歉意，他表示，在年度自評中將相關 815 列為 0 分，另外，天然氣事業部也有相關懲處及檢討，但是，去年度盈餘達 500 多億元，這部分應該給予鼓勵，希望可以獲得支持。

國營事業年終獎金分成績效獎金及考成獎金，績效獎金主要是依據年度盈餘，達標可領 1.2 億元，超額部分再依據各事業所訂級距累計來計算，最高可領 2.4 個月；考成獎金部分，則以各事業自評為依據，甲等可領 2 個月。