〈鉅亨觀點〉被動元件漲勢難止 代工廠能否轉嫁成本壓力成關鍵

被動元件漲勢在 MLCC 帶動下，由於供應商不願也無法擴產，因此現金搶料成現在代工廠能確保供給的方式，如果價格無法轉嫁給品牌廠，代工廠獲利遭侵蝕的困境，恐會很難解決。

法人指出，分析今年的被動元件漲勢，成因跟 2014 年東日本大地震略有不同，當初是因為地震及海嘯摧毀了三菱瓦斯化學的載板原料工廠，導致產線供給瞬間消失，甚至蘋果還直接包下當時該廠所剩庫存，引發了市場所謂的「斷鏈」之說。

不過今年被動元件狀況不太一樣，現在是因為需求持續增加，有更多利基市場成長如車用，在產品單價跟毛利都遠高於既有消費性電子產品狀況下，廠商進行產能調整，是在所難免的事。

國巨董事長陳泰銘曾說，被動元件在 1987 年跟 2000 年各有一波景氣高峰，那是因為有殺手級產品出現，造成需求拉升，不過這次從 2017 年開始的供需狀況跟之前截然不同，主要是因結構改變，現在沒有殺手級產品，而是各個產品，包括手機、汽車、互聯網、IOT、5G、AI、AR 等都有需求增加，推升整體需求上升。

整體來看，以代工為主的台灣廠商來說，毛利率常被稱為毛三到四，現在面對被動元件漲勢，除非客戶願意吸收漲價成本，或直接由客戶去搶料，再不然就是把獲利不好，甚至不賺錢的訂單停掉，否則最後犧牲的，恐就是代工廠自身的利潤。