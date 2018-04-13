三大法人賣超6.45億元 外資大砍電子五哥 鴻海連14賣追平今年最長

台股今 (13) 日終場小漲 10.1 點，以 10965.39 點作收，三大法人部分，外資及陸資賣超 19.32 億元，外資自營商買超 0.59 億元，投信買超 10.15 億元，自營商自行買超 6.37 億元，自營商避險賣超 3.65 億元，合計三大法人賣超 6.45 億元；個股部分，外資大砍代工五哥，鴻海更遭外資連 14 天賣超，追平今年最長紀錄。

期貨部分，三大法人則是同步偏多，外資加碼多單 1846 口，淨部位多單來到 43418 口；投信回補空單 1220 口，淨部位空單來到 27342 口；自營商回補空單 421 口，淨部位空單來到 2980 口，合計三大法人加碼多單 3487 口，淨部位多單為 13096 口。

外資今天持續大砍電子權值股，尤其是因為被動元件恐有斷鏈疑慮，代工廠成為重災區，包括廣達、緯創、仁寶、英業達及和碩，賣壓最沉重，賣超張數至少都在 2500 張以上。而鴻海更因遭外資賣超逾 9000 張，已是連 14 天賣超，追平今年最長紀錄。

至於外資買盤主要還是集中金融與傳產股，包括新光金、元大金、富邦金、永豐金、中信金、開發金等，都獲外資加碼。

傳產部分則是見到寶成、遠百、國喬、長榮航、達欣工、華新、潤泰新、潤泰全等，買超張數也超過 2000 張。

ETF 部分，外資連續 7 天賣超台灣 50；至於台灣 50 正 2，外資則是中止連續 4 天賣超，轉為買超；另外看空的台灣 50 反 1，外資也是連 5 天賣超，儘管在公開市場僅賣超 3000 多張，但是外資卻有加速向投信賣回的動作，總持股已降到 73 萬張。

外資集中市場買超第 1 名為中環，買超張數 17449 張，第 2 名寶成，買超 17100 張，第 3 名新光金，買超 12997 張，第 4 名遠百，買超 4688 張，第 5 名國喬，買超 4461 張，第 6 至 10 名分別是元大金，買超 4366 張；長榮航，買超 3880 張；富邦金，買超 3730 張；達欣工，買超 3718 章與永豐金，買超 3280 張。

外資集中市場賣超第 1 名富邦 VIX，賣超張數 24438 張，第 2 名元大滬深 300 正 2，賣超張數 16214 張，第 3 名鴻海，賣超張數 9292 張，第 4 名廣達，賣超 7552 張，第 5 名緯創，賣超 6426 張，第 6 到 10 名依序為，富邦上証正 2，賣超 5428 張；仁寶，賣超 4958 張；第一金，賣超 4932 張；台達電，賣超 4702 張。

法人表示，外資今天繼續賣超台股，尤其電子權值股台積電及鴻海，外資更是出現連 4 賣及連 14 賣，雖然大立光獲買超，但是整體來看，外資出脫電子股的操盤策略依然沒有改變，盤勢仍由內資主導，整體來看，台股目前處中小型股控盤，搭配偶而的權指股反彈，指數大漲難度高，底部則有逐漸墊高態勢，就看籌碼換手順利與否，挑戰衝刺 11000 點。