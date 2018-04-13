被動元件供需恐斷鏈 國巨再衝掛牌新高價 鴻海全力固料

代工廠仁寶 (2324-TW) 總經理陳瑞聰釋出被動元件恐斷鏈的訊息，讓市場再度注意供需狀況，被動元件族群也成為資金焦點，國巨 (2327-TW) 盤中再衝高到 570 元的掛牌新高，佳邦 (6284-TW)、九豪 (6127-TW) 亮燈漲停，智寶 (2375-TW)、大毅 (2478-TW)、光頡 (3624-TW) 等漲幅也超過 3%。據了解，鴻海 (2317-TW) 正全力固料中。

據了解，國內主要 6 家代工廠，包括鴻海、和碩 (4938-TW)、廣達 (2382-TW)、英業達 (2356-TW)、仁寶、緯創 (3231-TW) 中，有 3 家已經面臨被動元件供不應求的狀況，如果無法穩固被動元件料源，很有可能會被迫停止獲利較差的產品線。

法人指出，目前標準型被動元件供給缺口依照不同尺寸規格略有不同，平均約接近 10%，但是尺寸越小的產品，缺口更大，甚至有可能接近 20%。

法人表示，雖然第 2 季是電子業的傳統淡季，但是對於上游原料廠來說，因為下游廠需要備貨，因此反倒是會逐漸進入旺季。

造成本波被動元件缺料的主因，被動廠坦言，面對高單價、高毛利的車用市場，確實沒有意願生產標準型產品，另一方面，更上游的設備廠，現在的產能也在生產車用相關產品設備，並沒有多餘產能可以生產標準型被動元件的生產設備，因此今年的缺貨狀況，將至少一直延續到年底。