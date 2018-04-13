【富邦期貨】全球金融市場日報

《台指期日盤走勢分析》

昨日受到短期地緣衝突緩解影響下，美股出現大漲，帶動台股今日開盤呈現上漲格局，盤中受到金融及傳產類股呈現弱勢，使得台股盤中漲幅受到壓抑，但尾盤隨著光學類股拉抬，台股收盤上漲 10.10 點，漲幅 0.09%；籌碼方面，外資現貨部位賣超 19.33 億元，三大法人現貨部位賣超 6.46 億元。

《國際金融市場焦點分析》

昨日美國川普總統於推特上表示，將不會立即攻打敘利亞，使得市場擔憂中東地緣衝突疑慮暫時緩解，加上市場對於美國 Q1 財報樂觀看待，帶動昨日美股四大指數同步出現上漲，道瓊工業指數及 Nasdaq 指數分別上漲超過 1%；匯率市場方面，昨日受到避險情緒暫時消散，導致資金流出避險資產，推動日圓昨日呈現貶值走勢，跌幅 0.28%。

《國際商品市場焦點分析》

受到川普在推特上提及將不會立即攻打敘利亞，導致對於地緣衝突擔憂暫時緩解，推動 WTI 原油期貨開盤走跌，但隨後傳出沙烏地阿拉伯攔截住飛彈消息，帶動 WTI 原油期貨收盤呈現小漲；技術面上，在原油價格創下近期新高後，站穩短中長期均線，地緣衝突未解下，有利原油期貨價格維持高檔；黃金期貨方面，昨日受到短期地緣衝突緩解，帶動資金流出避險資產，導致黃金期貨價格往下拉

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