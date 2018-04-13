比特幣暴漲毫無徵兆？分析師：繳稅賣壓結束是主因

比特幣價格周四晚間突然強升，由 7000 美元附近 ，1 小時內飆漲到 8000 美元上方，漲幅高達 17%，之後雖回落，但仍在 7800 美元附近。部分分析師相信，隨著繳稅帶來的賣壓結束，比特幣很容易就能重回先前高點。

據《CNBC》報導，Blockchain Capital 合夥人 Spencer Bogart 表示，今年比特幣下跌的罪魁禍首是繳稅帶來的賣壓，這個賣壓在過去幾周內加速了。

他說，人們發現 2017 年需要繳交的稅額超過預期，而隨著比特幣價格由高點腰斬，代表必須賣出兩倍的加密貨幣才能支付。

Bogart 指出，因繳稅而拋售是非常真實的事情，同時在過去幾周內加速，因為離繳稅日又更近了。現在，賣壓已經減輕。

據 Coinbase 數據顯示，比特幣價格周四最高來到 8011 美元，隨後快速向下滑落，但保持 24 小時至少 10% 以上漲幅。比特幣價格大反彈，也帶動以太幣、比特幣現金、萊特幣及瑞波幣等幣種，都衝上近日高點。

比特幣一天來價格變動 (圖表取自 coindesk)

Bogart 認為，如果因周四的大漲，而認定這波熊市終結，可能為時尚早，因為監管的相關憂慮並未完全解除。但他相信，比特幣要重返及超過去年 12 月的高點，會「非常容易」。

Bogart 表示，其他虛擬貨幣的 ICO 可能有詐騙風險，而引發監管的憂慮，以及美國證券交易委員會 (SEC) 的關注。但是在所有加密貨幣中，比特幣處在最安全的位置，對 SEC 來說，比特幣是唯一明確處於安全一側的加密貨幣。