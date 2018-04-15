小錢也能享有高保障投保定期壽險別忘兩點不漏

台灣人愛買保險，根據保發中心統計，2017 年保險密度國人平均每人保費支出高達 15.18 萬元創新高，平均 1 人就有 2.5 張以上壽險保單，壽險滲透率高居全球之冠，但統計也發現國人目前平均每張壽險保單的保額僅 73 萬元。因此，壽險業建議適時檢視自身保險保障缺口，可考慮購買保費相對較低的定期壽險，「小錢一樣可以擁有大保障」，而在選擇時更別忘兩點不漏，注意保單是否有加值保障、有無提供保證續約。

元大人壽商品精算部副總張銘修指出，即便台灣壽險滲透率全球第一高，但根據保發中心最新的「台灣壽險業年度經驗死亡率及解約失效率研究報告」統計發現，國人目前平均每張壽險保單的保額只有 73 萬元，這顯示部分民眾在購買保險時，常常花大錢繳保費，壽險保額卻有偏低的情形，有時甚至連最基本的醫療險、傷害險都沒保，等到保險事故發生時，才發現「保障用時方恨少」，甚至對於自身需求及各類險種到底該買多少保額也沒清楚具體概念。

因此，張銘修建議，民眾可藉由適時檢視自身保險保障缺口，可考慮購買保費相對較低的定期壽險，一方面可節省支出，同時又可滿足民眾較高保障的需求，並先徹底了解自身的需求，在選擇定期壽險時留意 2 大重點，包括保單是否有加值的保障及有無提供「保證續約」？

張銘修說，目前市面上有部分保單具有「保額增加權」，也就是保戶可在符合保單約定的時點與條件下，便可提出申請增加保額，而且不需要重新核保，保險公司亦不得拒絕其申請，而且其增加保險金額的保險費仍按被保險人原投保年齡計算，但應補繳增加保險金額後所產生的保單價值準備金差額，保戶可以善用此一增加保額的權利，在家庭責任加重的同時，同步增加保障。

此外，一般而言，定期壽險契約到繳費期滿便終止，如有提供「保證續約」的服務，不管投保後身體狀況如何變化甚至變差，保險公司都不能拒絕續保的「保證續約」保單。

張銘修指出，透過加值型定期壽險，保戶即可享有保費低廉但高保障的壽險商品，且此商品還可配合保戶人生責任加重的同時、同步增加保障的彈性，尤其現代年輕族群很容易因「沒有預算」，而忽略壽險保障規畫的重要性，但其實規畫保障不一定要花大錢，年輕人可掌握年齡優勢，及早規畫保險，越年輕投保，保費相對便宜。

和泰產險也指出，在萬物皆漲就是物價不漲的情況下，現代人生活負擔加重，省錢大作戰已成為全民運動，當家庭經濟收入有限時，保費支出常是最容易被刪除的一筆預算。保費太貴、沒有預算，是民眾不願意購買保險的 2 大主因，但是因意外無所不在，吃喝玩樂消費可以少，意外傷害保險保障萬萬不可忽略，否則一旦發生意外事故，沉重的醫療費用及收入中斷，將嚴重使個人及家庭經濟陷入困境，因此，也建議民眾可善用定期保險，因為花小錢也能買到大保障。

『新聞來源／NOWnews http://www.nownews.com/』