世銀上修東亞GDP成長 敦促收緊貨幣政策

世界銀行周四（12 日）上修東亞與太平洋地區 2018 年經濟成長預測，並提醒該區域經濟體必須準備收緊貨幣政策，並擴大財政緩衝，以防先進國家加速升息、貿易戰等短期風險的侵襲。

世銀預測，包含中國在內的東亞與太平洋（EAP）開發中地區，今年經濟成長率可達 6.3%，較去年 10 月的預估值上修 0.1 個百分點。

世銀也將中國今年 GDP 成長率從原先預測的 6.4%，調升至 6.5%，指出中國在內需增強、擴大開放市場的因素下，經濟成長動能持續升溫；日前亞洲開發銀行和得銀也將預測值上修至 6.5%。

中國國家統計局將在本月 17 日公布今年第 1 季 GDP 資料，包括中國社科院、交通銀行金融研究中心等多家機構均預測，第 1 季經濟增速或為 6.8％，與去年第 4 季持平。

世銀報告也指出，剔除中國，今年開發中 EAP 地區的成長率可望持穩於 5.4%，反映國內與海外的需求持續增強。其中，越南經濟成長率上修至 6.5%、泰國與馬來西亞同步調升至 4.1%、5.4%。

不過，儘管前景看好，世銀仍敦促各國決策官員認清短期風險，包括先進經濟體升息速度比預期快、貿易摩擦可能升溫 ，並採取因應行動。

「要因應總體經濟穩定面臨的風險，各國須考慮收緊貨幣政策，並進一步強化總體審慎監理」，世銀表示，這些這些行動對債務水準高和信用成長快速的國家尤其重要。

世銀也建議，在全球貿易系統繼續面臨威脅的情況下，EAP 地區應通過深化貿易整合等方式，來應對自動化造成的人力節約，以及製造業與服務業界線模糊化等，中期成長前景放緩的問題。