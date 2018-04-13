川普：中美並非貿易戰、實為談判 習近平講話帶來不加徵關稅可能

摘要：川普稱，如果中國願意向更多美國產品開放市場，美國可能避免貿易戰。此前中國商務部發言人稱，中美在經貿摩擦的問題上沒有進行任何層級的談判。美方的行動根本沒有表現出談判的誠意。

美國時間 12 日本周四，川普表示，習近平有關關稅的講話帶來了美中兩國彼此不加徵關稅的可能性，甚至可能降低關稅。

據彭博報導，川普稱，如果中國願意向更多美國產品開放市場，美國可能避免貿易戰。他說：「我不會稱之為貿易戰，因為實際上是貿易談判」，「現在我們真的在談判，我們認為他們會真正公平地對待我們，我認為他們想這樣。」

川普重申，希望關稅這類貿易壁壘是相互的，對方徵 25%，美國也要徵 25%，對方徵 2.5%，美國就徵 2.5%，也「可能我們雙方一點稅都不徵，因為我知道我們都樂意那樣。」

據路透報導，川普還說，美國與中國「在進行一些了不起的討論，我們會看到發生什麼」，「我們希望貿易更多，希望沒有任何壁壘。」



對於川普上述中美談判之說，中國商務部新聞發言人高峰在北京時間 12 日的新聞發布會上表示：

「到目前為止，中美之間在經貿摩擦的問題上，沒有進行任何層級的談判。對於美方的表態，我們將聽其言、觀其行。」

「現在不是中方願不願意參與談判的問題，而是美方的行動，根本沒有表現出談判的誠意。」

高峰稱，美方先是公布 500 億美元擬徵稅產品清單，又提出增加 1000 億美元徵稅商品，這是典型的單邊主義、貿易保護主義。「在單方面的脅迫下，中方不可能進行任何談判。」

川普上述習近平講話是指 4 月 10 日習近平在博鰲亞洲論壇 2018 年年會上發表重要主旨演講 。

在這一講話中，習近平宣布，中國將大幅度放寬市場准入，確保銀行、證券、保險行業外資股比限制的重大措施落地；將主動擴大進口，今年將相當幅度降低汽車和部分其他產品的進口關稅。

習近平稱，中國不以追求貿易順差為目標，真誠希望擴大進口，促進經常項目收支平衡。他還表示，中國將加強知識產權保護。以上宣布的這些對外開放重大舉措將儘快落地。



習近平發表上述講話後，美國時間 4 月 10 日，白宮貿易顧問納瓦羅接受媒體採訪時表示，中美貿易談判大門還敞開，美國希望平衡兩國之間貿易往來。

納瓦羅上述講話同日，川普在 Twitter 發帖稱，非常感謝習主席對關稅和汽車（貿易）壁壘的友善講話，他對知識產權和技術轉讓也有啟發性的言論。我們將共同取得巨大進步。



也是在習近平上述講話後，人民日報報導稱，中國的對外開放步伐有自己的主張、訴求和節奏，擴大對外開放絕不會以犧牲中國的國家利益為代價。 新華社評論文章也稱，中國擴大開放只會秉持互利共贏的理念，踩着自己發展的節拍，絕不會看別人眼色行事。

還是在 12 日，當央視記者提及，美國媒體認為，習近平主席提出的開放措施對標美方指責，這是中方對美方讓步。中國商務部發言人高峰稱，這種論調完全在混淆視聽。

希望美方有些人不要誤判形勢。中國的對外開放不會受到任何外部壓力的干擾。我們會按照自己既定的節奏、朝着自己確定的方向，堅定地走下去。

而 12 日川普講話中提到的 25% 關稅正是最近中美雙方都提出計劃實行的加征關稅稅率。



台北時間 4 月 4 日一早，美國公布根據 301 調查結果對中國商品加征 25% 關稅的清單，覆蓋 1333 個出口項目，涉及年度進口額 500 億美元。當天下午中國公布，決定對原產於美國的大豆、汽車、化工品等 14 類 106 項價值 500 億美元的商品加征 25% 的關稅。

『新聞來源／華爾街見聞』