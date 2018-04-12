〈美中貿易戰〉傷敵一千自損八百 美107個貿易團體反對川普對中關稅

華爾街日報 11 日報導，反對向中國產品課徵關稅的企業聯盟規模短短一個月內翻升一倍，自 3 月時的 47 個增加至 107 個貿易團體，從華盛頓特區的重量級貿易團體，如全國零售聯合會 (NRF) 和安全產業協會 (SIA) 到聖地亞哥海關經紀人協會等小型地方團體。

該聯盟上個月曾致函川普政府，主張不要以關稅作為談判武器。政府雖沒有接受建議，但同意給予企業一段時間就關稅提議發表看法。

第一批 500 億美元課稅提議意見徵詢期將在 5 月 22 日結束，美國貿易代表署 (USTR) 一旦公布額外 1 千億美元的徵稅清單後將宣布第二輪意見徵詢截止日期。

該聯盟最近進行的遊說活動是致函眾議院籌款委員會主席與排名成員，警告說「貿易戰和關稅將會衝擊到全美的企業、勞工、農夫、消費者和所有產業。」該聯盟希望川普政府放棄對進口價值高達 1500 億美元的中國產品徵收關稅的計畫，川普欲以該計畫迫使中國當局終止所謂的侵犯美國智慧財產權之舉。

該信函稱，「關稅無法有效地促進我們的共同目標，即改變令人反感的中國做法，例如強制技術轉讓和政府不當的補貼。關稅是隱密的，由美國企業和消費者用更高物價的形式付出代價的累退稅。」

該聯盟主張，政府不該用關稅來制裁，而該領導組織一個反對中國剽竊智慧財產權等行為的國際聯盟，公布聯盟的「明確目標、最後期限並立即與中國展開談判。」

美國政府曾表示，要迫使中國採取有意義的改變，動用關稅乃必要之惡，但政府並未公開陳述過中國當局可能會採取那些行動對抗美國以阻止關稅威脅。

川普推文

美國總統川普 4 月 7 日推文指出，過去 40 年來美國對中國從未享有貿易順差，中國必須結束不公平貿易。

中國商務部發言人高峰 12 日在例行記者會上表示，迄今中美經貿爭議沒有進行任何層級的談判。他強調，在單方面的脅迫下，中國不可能進行任何談判。