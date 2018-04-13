小米傳收購GoPro 執行長：IP及新低階款是亮點

《彭博》報導顯示，中國電子製造商小米 Xiaomi （小米預估市值為 460 億美元至 1000 億美元）考慮是否向行動相機製造商 GoPro (GPRO-US) 提出收購報價，使 GoPro 週四（12 日）股價一度漲 8.8%，最後收盤上漲 7.19% 來到 5.22 美元。

GoPro 股價日線趨勢圖 / 圖：谷歌

GoPro 執行長 Nick Woodman 對收購的態度表示樂觀，並提道今年年初已聘請投資銀行摩根大亨 JPMorgan (JPM-US) 就潛在出售事宜提供諮詢意見。

一度價值超過 100 億美元的 GoPro 市值已跌至約 7.61 億美元。市場近期對其產品不太買單，之前的 Hero 5 相機因產量問題導致銷售不佳，而預期的低需求量也會影響新 Hero 6 相機。分析師稱，併購方可以利用 GoPro 的品牌並從設備營收來獲得利潤。

根據惠普 HP (HPE-US) 於 2010 年支付給 Palm 的併購價，GoPro 有機會獲得 10 億美元的售價。報導提道，小米雖然考慮併購，但不想做付高於市場預估的價格。

Woodman 老王賣瓜了一下，在不透露其授權金營收的同時，強調 GoPro 的智慧產權 IP 眾多，包含鏡片設計與感應器相關，使相機畫質提升。

剛推出 199 美元低階款相機的 Woodman 提道中短期的前景相當好，認為需求量會提升。