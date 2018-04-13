美初次請領失業救濟金人數連續162週不達30萬人 延續史上最長紀錄

美國勞工部週四公布，4 月 7 日止的一週，美國初次請領失業救濟金人數下降 9000 人，至季調後 23.3 萬人。這意味該請領人數已經連續 162 週不到 30 萬人，創下自 1967 年開始記錄以來，請領人數不達 30 萬人的最長久記錄。

該福利請領人數持續滴水位，顯示勞動市場的健康，因為這意味失業者相較減少。經過數年持續的經濟成長後，企業不願意讓雇員離開，因為在緊繃的勞動市場內，可用的勞工會立刻被其他業者搶走。

但每週的失業救濟金請領數據波動較明顯，尤其是在假期前後時，經季調可能變得更難判讀。

Pantheon Macroeconomics 首席經濟學家 Ian Shepherdson 向客戶表示，「每年復活節日子變動，會讓 3 月底至 4 月底經季節調整過程變得狡詐，所以未來幾週該請領人數也不排除有進一步的波動。」

初次請領人數的 4 週移動平均人數 (這是較穩定的衡量數據) 上週增加至 23 萬人。

美國失業率自去年 10 月以來就一直維持在 4.1%，為 2000 年晚期以來最低水準。企業主連續 90 個月增加非農就業人數，創歷史最長的連續就業增長記錄。

週四的報告顯示，在截至 3 月 31 日的一周內，請領失業救濟金超過一週者 (即持續請領人數) 增加 5.3 萬人，達 187.1 萬人。

美股週四大幅收高，道指收漲 293 點，S&P 500 指數上升 0.83%。