GoPro前景慘澹傳求售？股價聞聲刷下歷史新低

穿戴式攝影機大廠 GoPro(GPRO) 周一宣布財報遠不如市場預期，將裁減至少 250 人 (約 20%) 的人力，並將退出無人機市場，連串的利空打擊下，GoPro 股價一度重挫 33%，終場收跌 12.8%。

GoPro 近半年來股價走勢。

GoPro 執行長 NickWoodman 同時宣布，新的一年他將把個人現金薪酬降至 1 美元，甚至聘請摩根大通提供出售建議，考慮將公司賣出去。

Woodman 表示，如果有機會和更大的企業發展銷售或合作關係，來拓展 GoPro 的規模，當然會考慮。

GoPro 怎麼了？

GoPro 2014 年 IPO 時，是以 20 年來最大的消費電子產品的雄姿掛牌上市，當時估值達 29.6 億美元，上市後不久，股價一度衝高到 86.97 美元，隨後一路下滑，直到 2017 在大致維持在 10 美元以下低檔震盪整理。

上市之後，GoPro 面臨的挑戰是將自己從一個成功的相機賣家轉變為一個生活型態的平台，除了推出 Xbox Live 頻道，並與 Virgin 美國公司達成一項空中娛樂的交易，還充當媒體門戶，收集照片和視頻。

至於在原本蓬勃發展的無人機系統方面， 2016 年因使用 Karma 無人機硬體而召回，致使 GoPro 當年損失了 3.73 億美元。

2017 年 9 月份推出 499 美元的 Hero 6 Black 相機，又面對 Google 的挑戰，儘管 GoPro 的相機產品在極限運動玩家占有一席之地，但 Google 仍居於主流地位。

對高科技的警鐘

Vanityfair 網站指出，GoPro 在自我定位上過度膨脹，由原本的相機製造商企圖變身為生活型態平台，過度渲染消費科技的題材，一旦基本面未能實現獲利，須提防步上 SnapShot 母公司 Snap(SNAP-US) 股價的後塵。

經過多年的高科技業的同溫層發展後，過度膨脹標榜新科技，終歸會被打回原形，像 GoPro 宣布 2017 年最後一個季度的收入只有 3.4 億美元，創下上市以來的單季新低，甚至比原來就已低估的 4.7 億美元還要低。