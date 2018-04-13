為了車禍調查 特斯拉和NTSB槓上了

特斯拉公司 (TSLA-US) 與美國國家運輸安全委員會 (NTSB) 的關係 12 日更趨緊張，雙方互相指責對方對正在調查中的致命事故不當披露。

「在與 NTSB 的對話中，我們清楚地看到他們只在乎新聞標題，而非實際提升安全性。」特斯拉發表聲明表示。

NTSB 採取了不尋常的措施，剝奪了特斯拉在調查涉及其生產的汽車致命車禍中的角色，指這家電動汽車製造商未能遵守調查期間訊息不外露的協議。特斯拉回應說，將「向國會正式投訴該機構」。

該公司表示，「我們還將依據《信息自由法 (Freedom Of Information Act)》提出要求，以了解他們全力關注美國最安全的汽車、卻同時同時忽視最不安全的汽車背後的原因。」「或許會有個合理的理由，但我們無法想像它可能是什麼。」

特斯拉股價 12 日收盤下跌 2.3% 至 294.08 美元，盤中最深跌幅達 2.4%。

晨星公司的芝加哥分析師 David Whiston 認為投須人還不必太煩惱這件事。但是，他補充說，「如果你要和華盛頓對抗，最好是關起門來幹。」

即使特斯拉認為自己立場比 NTSB 更透明，但 Whiston 認為這是一個「狡猾的平衡技巧」，它看起來似乎更像是轉移責任而非保護客戶。

「你一方面需要與當局合作，但同時你也需要與公眾溝通，強調你很擔心安全問題。」他說。

特斯拉與 NTSB 間的溝通異常艱難，NTSB 主席 Robert Sumwalt 和特斯拉 CEO 馬斯克周三通過電話，熟悉談話的人描述過程十分緊繃。

Sumwalt 周四發布一份聲明表示：「雖然我們了解 NTSB 在調查期間各方面對信息的需求，但未經協調發布的不完整信息無法進一步提高運輸安全性或為公共利益服務。」

在特斯拉發表聲明指責 3 月間因車禍死亡的 Model X 駕駛人要負完全責任後，NTSB 認為此舉顯然違反了彼此協議。 NTSB 密切關注其調查的完整性，要求參與者遵守關於他們可以發布的信息以及他們期望的合作規則。這些所謂的參與調查的團體必須簽署法律協議，以規範其責任。

Sumwalt 說：「不幸的是，特斯拉的行為不遵守團體協議。」

特斯拉則透過指責相同的原因回擊 NTSB。

該公司在聲明中表示：「在其他訊息中，他們違反自己的規則，不斷向媒體發布部分不完整的訊息，同時他們試圖阻止我們公布所有事實。」

該公司還正確地指出，NTSB 負責調查事故，但該產業的監管屬於國家公路交通安全管理局 （NHTSA）的範圍。該機構也在對 3 月 23 日的這起事故進行調查。

研究員 Gartner 公司的分析師 Mike Ramsey 說：「直接挑戰權威，這種自信是驚人的。你完全無法偽造。」但他指出，NHTSA 是具有管理汽車製造商實際權力的聯邦機構，可能會對馬斯克產生不利影響。

「這有點像在公牛面前揮舞著紅旗，」Ramsey 說，「這使得 NHTSA 公親變事主。馬斯克可能會遇到更多麻煩。」