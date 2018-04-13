台海危機再現 解放軍18日實彈軍演 專家：震懾台獨

新一輪台海危機再現？中國解放軍下周三 (18 日) 將在台灣海峽進行實彈射擊軍事演習。福建海事局昨 (12) 日發佈航行警告，台灣海峽 18 日上午 8 時翌日零晨零時，部分水域禁航，將進行實彈射擊軍事演習，禁止船隻駛入。專家指，解放軍是對台灣總統蔡英文周五 (13 日) 前往蘇澳基地視察艦隊操演的強硬回應，對「台獨」發出嚴重警告。

據 ON.cc 東網報導，台灣國防部發言人陳中吉同日證實，蔡英文總統將周前往蘇澳基地視察艦隊操演。陳中吉強調，這次操演是「實兵不實彈」。惟陳中吉未透露蔡英文會否登艦出海視察，以及參與操演的艦艇類型。

大陸官媒早前報導，解放軍海軍原定周三 (11 日) 起，一連 3 日在三亞南部海域進行軍事訓練。日前有大陸民眾拍到遼寧號航母出現在三亞外海，隨行還有 072 型等大型登陸艦都戰艦。解放軍周四 (12 日) 宣布海軍在南海的軍事訓練提前結束，同日福建海事局發布台海泉州對開海域實彈軍演的通告。遼寧號等參與南海演練的大批軍艦及艦載機，會否雲集台海，引各方關注。

這次解放軍實彈軍演是蔡英文上台後首次，上一次解放軍在台海演習，2015 年 9 月，當時臨近台灣的總統大選。另外，駐地為福建廈門的解放軍陸軍某集團軍合成營，曾於 2016 年 5 月在蔡英文就職前夕，進行登陸突擊演練，所模擬的位置被指是台灣西南部。

以往台海曾出現多次危機，1949 年 10 月，解放軍三個加強團攻打金門島，在古寧頭受挫，登陸解放軍大部分戰死或被俘。1958 年 8 月 23 日，解放軍對駐守金門發動長達在 44 天炮戰，向金門射擊炮彈幾近 55 萬發。1995 年 7 月和 1996 年 3 月，美國允許有「台獨教父」之稱的李登輝訪問美國，掀起台海危機，大陸進行 2 次大規模導彈發射演習。

知名軍事專家洪源向香港《文匯報》分析，在台灣海峽的實彈射擊軍事演習可能應該是跨區實兵演練的第二部分。洪源判斷，整個演練應包括設置科目、長途航行、跨區域集結、展開受閱，以及進行海上科目的各種演練。其中海上科目的演練必然會涉及到防空、反潛、導彈和火炮射擊，以及戰鬥科目的實戰演練，並會涉及空中和水下力量。

洪源認為，解放軍在中國任何的海域進行實彈射擊演習都是中國的內政。台灣海峽是連接南海和東海，以及通向太平洋的一個非常重要的通道，既可南下北上，也是向東的必經區域。在台灣海峽進行演習，是對「台獨」以及美國等國外勢力的一次嚴重的抗議和警告，其中的意味十分深遠。

《星島日報》報導，民進黨重新執政近 2 年，但因拒認兩岸共屬一中的「九二共識」，兩岸關係至今停滯不前。近日台灣行政院長賴清德發表「台獨」論，美國通過《台灣旅行法》並揚言對台軍售等事件，進一步令兩岸局勢緊張。

值得注意的是，蔡英文今 (13) 日前往蘇澳基地視察艦隊操演，大陸隨即針鋒相對，解放軍海軍提早結束南海演練，移師劍指台海；她又將於 4 月 17-21 日出訪非洲邦交國史瓦濟蘭，等於她出訪隔天，大陸就進行台海軍演。

呂秀蓮昨天公開建議蔡英文取消外訪，專心在台灣處理最新台海危機，改派外交部長吳釗燮出訪非洲。台總統府回應說，軍方對大陸演習情勢均嚴密掌握，請民眾安心，勿自亂陣腳。

中央社引述台灣政治大學學者丁樹範說，福建石獅靶場距台灣金門不遠，又逢蔡英文將登艦視察海軍，大陸昨天宣布台海演習，「示威」意味濃厚。有觀察人士預計，剛在南海參與閱兵的多艘大陸先進艦艇，將在返程途中進入台海並參與射擊演習。

另外，台灣的陸委會最新民調指，超過 8 成半民眾支持台灣未來及兩岸關係發展要由 2300 萬台灣人決定；8 成以上民眾認為，兩岸應在不設前提下對話溝通，才有助兩岸關係長遠發展。

台股昨 (12) 日集中市場成交值萎縮至 1093.18 億元新台幣，加權股價指數收盤下跌 18.73 點或 0.17%，指數收在 10955.29 點。解放軍 4 月 18 日將在台海實彈軍演，是否牽動台股走勢，值得關注。鉅亨網分析師表示，地緣政治和軍事的不穩定和不確定性，都會影響投資人的風險偏好及布局。